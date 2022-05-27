Bitexova battı mı? Bitexova alım satım durdu mu, çöktü mü? - Haberler

Thodex ve Vebitcoin'den sonra Türkiye'de kripto para borsasında bir skandal daha yaşanıyor. Bitecova kripto piyasasınd ayeni gündem oldu. Peki, Bitexova battı mı? Bitexova alım satım durdu mu, çöktü mü?

BİTEXOVA BATTI MI?

15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova,'ın adı bir hafta önce Bitexova olarak adı değiştirildi

Bitexnova hakkında yüzlerce şikayet oluşturuldu. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi kullanıcılar tarafından korkuya neden oldu.

Bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.

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