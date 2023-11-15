Bitexen, Versity Token'ı listesine ekledi

Bitexen, gayrimenkul ve konut alanında faaliyet gösteren global metaverse platformu Versity Token'ı listesine eklediğini duyurdu.

Versity, Bitexen platformu üzerinden yapılacak 100 milyon adetlik token arzıyla yatırımcılarına pay sunuyor. Birim fiyat 0,22 TL olup, minimum satış rakamı 20, maksimum satış rakamı ise 250 bin adet olarak planladı. Versity Token'ın emlak sektöründeki kullanımıyla değer artışı hedefleniyor.

Fransa'da Euronext Paris borsasında işlem gören şirket, bunu iki ana bileşen etrafında gerçekleştiriyor: Versity Metaverse ve SITY Token. Türkiye proptech sektörüne de kalıcı olarak girmeyi hedefleyen, yatırımcıları ve gayrimenkul, mimari ve inşaat sektörünü teknolojik altyapısında birleştirecek şirketin anahtarı SITY Token olacak. Versity tüm gayrimenkul sektöründe ek gelirler yaratmak, hızı ve verimliliği artırmak ve doğru alıcıyla doğru satıcıyı buluşturmak için kurgulandı.

Bitexen, 300'den fazla coin ve token ile sektördeki en geniş ürün yelpazesine sahip platform konumunda bulunuyor. Ayrıca globale açılarak tüm dünyada erişilebilir hale gelen ve teknolojisini daha geniş alanlarda kullanıma sunan şirket, bünyesinde toplamda 46 tane fan ve sosyal token bulunduruyor. Kullanıcı ve yatırımcılar, bu ürünler kapsamında Bitexen Club üzerinden çeşitli kampanyalara, açık arttırmalara ve anketlera katılarak tokenların faydasını maksimum düzeye çıkarabiliyor.