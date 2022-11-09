Bitcoin yükselir mi? Bitcoin ne olur? Bitcoin tekrar yükselecek mi?

Bitcoin düşüş sebebi merak edilirken bir yandan BTC yatırımcıları Bitcoin yükselecek mi merak ediyor. Peki, Bitcoin ne olur? Bitcoin tekrar yükselecek mi? İşte, Bitcoin'deki düşüşün nedeni!

Bitcoin yükselir mi? Bitcoin düşüş sebebi merak edilirken bir yandan BTC yatırımcıları Bitcoin yükselecek mi merak ediyor. Peki, Bitcoin ne olur? Bitcoin tekrar yükselecek mi? İşte, Bitcoin'deki düşüşün nedeni haberimizde...

BİTCOİN YÜKSELİR Mİ?

Kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planı, kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olurken kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 17 bin doların altına düştü. Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederek 16 bin 541 dolara kadar indi.

"LİKİDİTE SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN FTX'İ SATIN ALDIK"

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, dün işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti. FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

"STRATEJİK BİR İŞLEM ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDIK"

Binance'in rakibi FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak "Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulunmuştu. Söz konusu anlaşma, FTX'in yaşadığı sıkıntıların kripto para piyasasına yayılabileceğine dair korkulara yol açarken kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olmuştu.

Öte yandan Binance'in FTX ile yaptığı satın alma anlaşmasının tamamlanmasının muhtemel gözükmediğine ilişkin basında yer alan haberler, anlaşmanın geleceği konusunda şüphe uyandırdı.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin şu anda 16.724,20 dolar seviyesindedir.