Bitcoin, bugün günlük yükselişini yüzde 3'ün üzerine taşıdı 36 bin dolar sınırını aşarak mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Bitcoin yükseldi mi? Bitcoin neden yükseliyor, sebebi ne?

Bitcoin yükseldi mi? Bitcoin neden yükseliyor, sebebi ne?

Bu haber akışıyla birlikte bugün öğleden önce Bitcoin yüzde 3,7 artışla 36 bin 500 doların üzerine çıktı. Ethereum günlük yüzde 1,7 artışla 1912 dolara yükselerek haftalık artışını yüzde 3,8'e çıkardı. Dogecoin yüzde 2,89 artışla 0,076 dolara yükseldi, Ripple yüzde 3 artışla 0,69 dolardan, Cardano yüzde 3,35 artışla 0,365 dolardan ve Solana ise yüzde 2 artışla 43,86 dolardan işlem gördü. Peki, Bitcoin yükseldi mi? Bitcoin neden yükseliyor, sebebi ne?

BİTCOİN YÜKSELDİ Mİ?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Grayscale isimli yatırım şirketiyle Bitcoin'e endeksli bir borsa yatırım fonu için görüşmesiyle lider kripto para birimi sert bir yükseliş gösterdi. Bitcoin, 36 bin 500 doları aşarak son 1,5 yılın zirvesine çıktı.

BİTCOİN YÜKSELECEK Mİ?

Bloomberg Intelligence analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas'ın konu ile ilgili yazdıkları bir notta, "Onaylar bu ay gelmese bile, 10 Ocak'a kadar onaylanma şansının hala yüzde 90 olduğuna inanıyoruz" diye yazdılar.

Dijital varlık türevleri likidite sağlayıcısı Orbit Markets'ın kurucu ortağı Caroline Mauron ise "Daha fazla Bitcoin rallisine ilişkin beklentiler devam ediyor" dedi.