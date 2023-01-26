Lider kripto para birimi Bitcoin 23 bin doların üzerine çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü. Peki Bitcoin neden yükseliyor? BTC neden yükselişte, ne kadar oldu?

Bitcoin neden yükseliyor? Lider kripto para birimi Bitcoin 23 bin doların üzerine çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü. Peki Bitcoin neden yükseliyor? BTC neden yükselişte, ne kadar oldu? İşte detaylar...

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bilançosunu açıklamasıyla kripto para piyasası hareketlendi. Şirketin portföyündeki Bitcoinleri satmadığını duyurmasıyla, lider kripto para birimi 23 bin doların üzerine çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü.

BİTCOİN SON 5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bilanço öncesi dün 22 bin 300 dolara kadar geri çekilen Bitcoin, akşam saatlerinde toparlandı. Özellikle Tesla raporu sonrası lider kripto para gece 23 bin 800 dolara kadar yükselirken sonrasında 23 bin seviyesine geri çekildi. Böylece Bitcoin son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Ethereum yüzde 3 değer kazanarak 1600 doların üzerine yükselirken altcoinler de toparlandı. Ripple yüzde 1,3 değer kazanarak 0,41 dolardan işlem gördü. Cardano (ADA) ise günlük yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 0.37 dolara yükseldi. Dogecoin yüzde 1,8 değerlenme ile 0,086 dolara, Solana ise yüzde 1,3 değer kazanarak 24,4 dolara yükseldi.

TESLA, 2021 VE 2022'DE YÜKLÜ MİKTARDA BİTCOİN SATMIŞTI

Tesla, ilk olarak 2021'de 1,5 milyar dolara 43 bin 200 Bitcoin aldığını duyurmuş, 2022'nin ikinci çeyreğinde ise sahip olduğu Bitcoinlerin yüzde 75'ini satmıştı. Bu durum o dönem piyasayı olumsuz etkilemişti.