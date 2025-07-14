Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin ETF yatırımları fiyatı nasıl etkiledi?

"Bitcoin neden yükseliyor?" sorusu, özellikle sosyal medyada ve finans forumlarında yoğun biçimde tartışılıyor. Hem küçük yatırımcılar hem de kurumsal aktörler, BTC fiyatındaki artışın nedenlerini öğrenmek istiyor. Bu süreçte, küresel ekonomik gelişmeler ve arz-talep dengesindeki değişiklikler mercek altına alınıyor. Peki, Bitcoin neden yükseliyor? İşte detaylar...

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin'in tarihi zirveye ulaşmasının en büyük nedenlerinden biri, kurumsal yatırımcıların artan ilgisi olarak öne çıkıyor. Piyasa analistleri, bu yükselişi sadece beklentiye dayalı spekülatif hareketlerle değil, ciddi kurumsal fon girişleriyle açıklıyor. Özellikle ETF (Borsa Yatırım Fonu) alımlarındaki günlük hacmin 1 milyar doları aşması, piyasadaki yükselişi destekleyen başlıca etkenlerden biri oldu.

BTC Markets analisti Rachael Lucas'a göre, yönetilen toplam Bitcoin varlıklarının değeri 150 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu, mevcut Bitcoin arzının %6'sından fazlasının ETF'lerde tutulduğu anlamına geliyor. Lucas, Bitcoin'in ABD'de "Kripto Haftası" olarak adlandırılan yasal düzenleme döneminden ciddi şekilde fayda sağladığını belirtiyor.

Bu hafta ABD Kongresi'nde görüşülecek olan CLARITY Act ve GENIUS Act gibi yasa tasarıları, kripto piyasasında uzun süredir beklenen net düzenleme çerçevesinin oluşmasına zemin hazırlayabilir. CLARITY Act, SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumların yetki alanlarını belirlemeyi amaçlarken; GENIUS Act ise stablecoin'ler için yasal zemin oluşturmayı hedefliyor.