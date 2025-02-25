Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin tekrar yükselecek mi?

Son dönemde Bitcoin fiyatındaki düşüş birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşiyor. Jeopolitik gelişmeler, piyasalardaki likidasyonlar ve siber saldırılar gibi etkenler, yatırımcıların kripto paralardan uzaklaşmasına neden oluyor. Peki, Bitcoin neden değer kaybediyor ve bu düşüş trendi devam edecek mi? İşte Bitcoin'in değer kaybının arkasındaki ana nedenler...

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin, hafta başında sert bir düşüş yaşayarak 93 bin dolara kadar geriledi. Ancak kripto para piyasalarında alıcıların devreye girmesiyle birlikte fiyat yeniden toparlanarak yükselişe geçti. Buna rağmen analistler, 86 bin dolarlık kritik destek seviyesinin test edilebileceğini belirtiyor.

CryptoQuant uzmanlarına göre, Bitcoin fiyatında aşağı yönlü baskı hâlâ güçlü. Küresel piyasalardaki belirsizlik, büyük yatırımcıların satışları ve teknik göstergelerdeki zayıflık, Bitcoin'in kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesine neden olabilir.

BITCOIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Teknik analizlere göre, Bitcoin fiyatının 86 bin dolara kadar düşme ihtimali bulunuyor. Eğer bu seviye kırılırsa, daha derin bir düzeltme süreci başlayabilir. Ancak, Bitcoin'in önceki toparlanmalarına bakıldığında, belirli destek seviyelerinden güçlü bir sıçrama yapma ihtimali de göz ardı edilmemeli.