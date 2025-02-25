YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin tekrar yükselecek mi?

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin tekrar yükselecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin piyasalarında son günlerde yaşanan sert düşüş, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bitcoin neden düşüyor? sorusu, özellikle kripto para piyasasına yatırım yapanlar için büyük önem taşıyor.

Son dönemde Bitcoin fiyatındaki düşüş birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşiyor. Jeopolitik gelişmeler, piyasalardaki likidasyonlar ve siber saldırılar gibi etkenler, yatırımcıların kripto paralardan uzaklaşmasına neden oluyor. Peki, Bitcoin neden değer kaybediyor ve bu düşüş trendi devam edecek mi? İşte Bitcoin'in değer kaybının arkasındaki ana nedenler...

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin, hafta başında sert bir düşüş yaşayarak 93 bin dolara kadar geriledi. Ancak kripto para piyasalarında alıcıların devreye girmesiyle birlikte fiyat yeniden toparlanarak yükselişe geçti. Buna rağmen analistler, 86 bin dolarlık kritik destek seviyesinin test edilebileceğini belirtiyor.

CryptoQuant uzmanlarına göre, Bitcoin fiyatında aşağı yönlü baskı hâlâ güçlü. Küresel piyasalardaki belirsizlik, büyük yatırımcıların satışları ve teknik göstergelerdeki zayıflık, Bitcoin'in kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesine neden olabilir.

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin tekrar yükselecek mi?

BITCOIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Teknik analizlere göre, Bitcoin fiyatının 86 bin dolara kadar düşme ihtimali bulunuyor. Eğer bu seviye kırılırsa, daha derin bir düzeltme süreci başlayabilir. Ancak, Bitcoin'in önceki toparlanmalarına bakıldığında, belirli destek seviyelerinden güçlü bir sıçrama yapma ihtimali de göz ardı edilmemeli.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
img

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
img

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı

Son Dakika Haberleri

title