Bitcoin yükselir mi? SON DAKİKA Bitcoin ne olur? Bitcoin neden düştü? Peki, Bitcoin kaç dolar oldu? - Haberler

Bitcoin son dakika yorumları BTC yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası FED'in 2022 yılında faiz artırımlarına ve bilanço daraltmaya başlamasının ardından S&P500, DOW ve NASDAQ gibi endekslerle birlikte 6 haftadır düşen kripto para piyasasında tepki alımları geldi. Kripto paraların en yüksek piyasa değerine sahip Bitcoin'in fiyatı merak konusu oldu. Peki, Bitcoin ne olur? Bitcoin neden düştü? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin son dakika yorumları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

6 haftadır düşen kripto para piyasasında sular biraz duruldu. Kriptoda bir günde 200 milyar doları silen fırtına yerini toparlanma çabasına bıraktı ve tepki alımları gelirken Bitcoin de kendini tekrar 30 bin doların üstüne attı.

TETHER GÜVEN SAĞLADI

Piyasanın sakinleşmesinde önde gelen stablecoin Tether'de görülen toparlanma başta olmak üzere piyasayı geren stablecoin konusundaki endişelerin bir miktar dağılması etkili oldu. Perşembe günü 1 doların altına gerileyen Tether'de yeniden 1 dolarlık çıpa sağlandı.

Miller Tabak + Co Piyasa Baş Stratejisti Matt Maley, "Tether'in istikrar kazanması, gerçekleşen teminat tamamlama çağrılarının azaldığı anlamına geliyor. İnsanlar hala gergin ama satışlar azaldı. Yatırımcılar birkaç gün daha gergin olacak, ancak arz-talep denklemi yeniden istikrar kazandı" değerlendirmesini yaptı.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin kaç dolar?

Bitcoinanlık olarak $ 29,968.0 değerindedir.

Bitcoin kaç TL?

Bitcoinanlık olarak ₺ 463,289.62 değerindedir.

Bitcoin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺8,820,553,480,375 ( + 0.98% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺9,729,158,198,106 ( + 1.04% )

Hacim: ₺682,098,572,994 ( - 41.54% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.07727

Dolaşan Arz: 19,038,962.00 BTC

Toplam Arz: 19,038,962

TERRA LUNA PİYASAYI ÇOK KÖTÜ ETKİLEDİ

1 hafta önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA 0,10 doların altına indi.

Belirsizlikler, Terra kripto projesini çevreleyen türbülans tarafından körüklenirken, ilişkili tokenler UST ve LUNA 7 Mayıs'tan bu yana sert düştü. 7 Mayıs'ta yaklaşık 80 dolar olan LUNA, birkaç gün içinde 1 doların altına geriledi ve yaklaşık 25 milyar dolar değer yitirdi.

"Stablecoin"ler kripto para piyasasının önemli bir parçası olurken, 4. en büyük coin Terra'nın çöküşünün, tüm kripto sektörü üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğu belirtiliyordu.

Terraform Labs da Terra blok zincirinin durdurulduktan sonra tekrar başlatıldığını açıkladı.

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