23 Ekim tarihinde Bitcoin'in dolar cinsinden değeri merak konusu oldu. Bitcoin güncel durumu araştırılmaktadır. Peki, Bitcoin kaç dolar? 23 Ekim Bitcoin ne kadar? İşte detaylar...

Bitcoin kaç dolar? 23 Ekim Bitcoin ne kadar?

Kripto para birimi Bitcoin, dijital varlık piyasalarında yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Arama motorlarında Bitcoin ne kadar sorgulatılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında sona yaklaştığı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle kripto piyasasında hareketli anlar yaşanıyor. Bitcoin'in anlık durumu araştırılıyor. Peki, Bitcoin kaç dolar? 23 Ekim Bitcoin ne kadar? Detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, geçtiğimiz haftayı yüzde 10 artışla 29 bin 990 dolardan kapanmıştı. Lider kripto para yeni haftanın ilk gününde 30 bin dolarlık psikolojik sınırı geçti ve 31 bin dolar sınırına kadar yükseldi. Saat 12.30 itibarıyla Bitcoin 30 bin 500 dolar bandında işlem gördü.

100 GÜN SONRA İLK KEZ 31 BİN DOLARI GÖRDÜ

Orta Doğu'da yüksek tansiyonun devam etmesine rağmen Bitcoin 100 gün sonra ilk kez 31 bin doları gördü. Sabah saatlerinde, 13 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, bugün yüzde 3 arttı.