Bitcoin, gümüşü tahtından indirdi

Son zamanlardaki değer artışı ile Bitcoin, piyasa değerini gümüşün önüne geçerek dünyanın sekizinci en büyük varlığı unvanını kazandı.

Yatırımcıların Yeni Gözdesi Bitcoin Oldu

Son zamanlardaki değer artışı ile Bitcoin, piyasa değerini gümüşün önüne geçerek dünyanın sekizinci en büyük varlığı unvanını kazandı. CompaniesMarketCap'in verilerine göre Bitcoin'in piyasa değeri 1,4 trilyon dolara ulaşarak gümüşün 1,3 trilyon dolarlık değerini geride bıraktı. Bu sayede kripto para dünyasının lideri konumunda olan Bitcoin, 1,6 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in hemen arkasına yerleşti.

Dünyanın en büyük varlığı ise 14,66 trilyon dolarlık piyasa değeri ile altın olmaya devam ediyor.

Son 24 saatte Bitcoin fiyatı yüzde 2,4'lük bir artış göstererek 71.621 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin artmasından kaynaklandı. BitMEX Research'ün verilerine göre 11 Ocak'tan bu yana spot Bitcoin ETF'lerine yapılan toplam net akış 9,59 milyar dolara ulaştı.

BlackRock tarafından sunulan spot bitcoin ETF'i olan iShares Bitcoin Trust (IBIT), Ocak ayındaki lansmanından bu yana ETF pazarında lider konumda. Bitcoin 69.000 doları aşarak rekor kırdıktan sonra Çarşamba günü IBIT'e 788,3 milyon dolarlık rekor bir günlük giriş gerçekleşti.

Kripto para piyasasını genel olarak temsil eden GM 30 Endeksi ise son 24 saatte yüzde 1,89'luk bir artışla 156,28 puan seviyesine yükseldi.