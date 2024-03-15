Bitcoin ETF girişleri düştü, piyasa durgunlaştı

Perşembe günü Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, yatırımcı ilgisini ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişleri de etkiledi.

Bitcoin'in Rekor Seviyesinden Düşüşü Yatırımcı İlgini Azalttı

Perşembe günü yaşanan gelişmeler, Bitcoin'in rekor seviyelere ulaşmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) bu ayki net akışlarının, ay başından bu yana en düşük düzeye gerilediğini ortaya koydu. Bitcoin'in değerindeki ani düşüş, özellikle Grayscale tarafından yönetilen dönüştürülen GBTC fonundan yaşanan 257,1 milyon dolarlık çıkışın büyük bir etkisiyle, net girişleri 132,5 milyon dolara indirdi. 11 Ocak'ta spot Bitcoin ETF ticaretinin başlamasından bu yana, toplam net akışlar şu anda 12 milyar doların biraz altında gerçekleşti. Bu tutar Bitcoin cinsinden ise 211.000'den fazla.

Özellikle BlackRock'ın IBIT ETF'i, girişlerde liderliğini sürdürerek Perşembe günü 345,4 milyon dolar ekledi. VanEck'in HODL ETF'i ise 13,8 milyon dolarlık girişle ikinci sıraya yerleşti ve ücretlerinin geçici olarak indirilmesinden bu yana artan ilgiyi korudu. Fidelity'nin FBTC spot Bitcoin ETF'i ise 13,7 milyon dolarlık net girişle üçüncü sırada yer aldı, bu da onun lansmandan bu yana en düşük günlük rakamı oldu.

Yatırımcı ilgisindeki bu dalgalanma, Cetera Financial Group'un Perşembe günü BlackRock'ın IBIT'i, Fidelity'nin FBTC'si, Franklin Templeton'ın EZBC'si ve Invesco'nun BTCO'su dahil olmak üzere bazı spot Bitcoin ETF'lerini bağlı finans profesyonellerinin müşteri portföylerinde kullanımını onaylamasıyla daha da pekişti. Cetera Yatırım Ürünleri ve Ortak Çözümleri Başkanı Matt Fries, Bitcoin ETF'lerine yönelik ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Perşembe günü, ABD spot Bitcoin ETF'leri 7,98 milyar dolarlık işlem hacmi ile tarihinin üçüncü en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hareketlilik, Bitcoin'in fiyatı 73.836 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yaşanan yüzde 11'lik bir düşüşle 65.566 dolara gerilediğinde gözlendi. Bu düşüş, son 24 saat içinde 278 milyon dolardan fazla Bitcoin pozisyonunun, büyük çoğunluğu uzun pozisyonlar olmak üzere, likide edilmesine yol açtı.

Genel kripto piyasası da benzer bir eğilim gösterdi ve çeşitli merkezi borsalarda toplam 809 milyon dolarlık likidasyon yaşandı. Bu, piyasa değerine göre ilk 30 kripto parayı temsil eden GM30 endeksinin yüzde 5 düşerek 162'den 154'e gerilemesiyle geniş çapta hissedildi. Layer 1 ve Layer 2 tokenlarını kapsayan endekslerde de benzer düşüşler gözlemlenmiş olsa da yıl sonundan bu yana her üç endeks de önemli kazanımlar elde etti.