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Bitcoin'e olan yatırımcı ilgisi artıyor

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Bitcoin fiyatı rekor seviyelere ulaşırken, büyük yatırımcılar olarak bilinen 'balinalar' varlıklarını satmaya acele etmiyor. Bu durum, Bitcoin'in geleceğine dair iyimserlik ve yükseliş beklentisi olarak yorumlanıyor. Son verilere göre, en az 1.000 Bitcoin'e sahip kripto cüzdan adreslerin sayısı 2.104'e ulaştı. Balinaların Bitcoin varlıklarını bu fiyat seviyelerinde satmaması, piyasadaki gelecekteki yükseliş beklentilerini yansıtıyor.

Bitcoin fiyatı rekor kırmaya devam ederken, büyük yatırımcılar olarak bilinen "balinalar" varlıklarını satmaya acele etmiyor. Bu durum, Bitcoin'in geleceğine dair iyimserlik ve yükseliş beklentisi olarak yorumlanıyor.

Balinaların Bitcoin Birikimi Artıyor

Son zamanlarda Bitcoin'in değeri 70.000 doları aşmış olsa da büyük yatırımcılar olarak bilinen "balinalar" varlıklarını satma konusunda aceleci davranmıyor. Zincir üzerindeki verilere bakıldığında, Bitcoin fiyatında rekor kırılmasına rağmen balina sayısı artmaya devam ediyor. Son verilere göre, en az 1.000 Bitcoin'e sahip kripto cüzdan adreslerin sayısı 2.104'e ulaştı. Bu sayı, Şubat 2021'deki zirveden daha düşük olsa da gözle görülür bir artışın olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu artış, ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri gibi faktörlere bağlı olabilir.

Balinaların Bitcoin varlıklarını bu fiyat seviyelerinde satmaması, piyasadaki gelecekteki yükseliş beklentilerini yansıtıyor. Balinaların piyasa üzerindeki büyük etkisi göz önüne alındığında bu durum önemli. CryptoQuant araştırma müdürü Julio Moreno'nun da belirttiği üzere, balinaların Bitcoin birikimlerindeki artış "parabolik" bir seviyeye ulaşmış durumda.

Balinalar ve borsalar arasındaki transfer hacimleri de balinaların varlıklarını hızla satmadıklarını gösteriyor. Glassnode'un verilerine göre, bu ay balinalara yapılan transferler tarihi zirvelere ulaşırken, balinalardan borsalara yapılan transferlerde sadece küçük bir artış görüldü.

Tüm bu gözlemler, Bitcoin piyasasında büyük bir yeni yatırımcı ilgisinin olduğunu ve varlıklı yatırımcıların mevcut yüksek fiyatlara rağmen büyük karlar elde etmek için acele etmediğini gösteriyor. Ayrıca, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine olan talep de Bitcoin'e olan ilgiyi artırıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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