Bitcoin'e kurumsal ilgi artmaya devam ediyor

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu ilginin son göstergesi ise Blackrock'un IBIT isimli Bitcoin ETF'ine yaptığı 849 milyon dolarlık rekor yatırım oldu.

ABD'de Bitcoin ETF'lerine Rekor İlgi

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde onaylanan Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) için dün adeta tarihi bir gün yaşandı. Son BitMEX Araştırma biriminin raporuna göre, 12 Mart'ta Bitcoin ETF'lerine yapılan net yatırımlar 1 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırıldı. Bu yatırımların büyük bir kısmı, Blackrock'un IBIT isimli ürüne gerçekleşti. IBIT, 849 milyon dolarlık rekor bir yatırım alarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bitcoin cinsinden değerlendirildiğinde ise 14.706 Bitcoin'lik bir artış yaşandı.

11 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam net Bitcoin ETF yatırımı 4,1 milyar doları buldu. Bu gelişmeyle birlikte, spot Bitcoin ETF'leri, Bitcoin'e yatırım yapma imkânı sunan ETF'ler arasında günlük işlem hacmi pazar payının yüzde 90'ını aşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Buna karşın, Bitcoin vadeli işlem ETF'leri pazar payının sadece yüzde 10'una sahip durumda.

Uzmanlar bu gelişmeyi büyük bir başarı olarak değerlendiriyor. Analist George Calle konu hakkında yaptığı açıklamada, "Lansmanından bu yana geçen bir ay içinde 1 milyar dolardan fazla net yatırım almak, herhangi bir ETF için sadece etkileyici olmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni bir rekordur." ifadesini kullandı.

GSR Araştırma'dan Analist Brian Rudick ise yaptığı açıklamada, "ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin, en iyimser beklentileri bile aşarak büyük bir başarıya imza attığını" belirtti. Rudick, "Sadece iki ay içinde 10 milyar doları aşan yatırım alması, birçok kişinin ilk yıl için tahmin ettiğinden daha fazla. Bu başarının arkasında, ihraççıların artan satış çabaları, varlık yöneticilerinin ürün tekliflerine yeni eklemeler yapması ve GBTC çıkışlarının normalleşmesi gibi faktörler bulunuyor." dedi.