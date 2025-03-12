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Bitcoin dip yapacak mı?

Bitcoin dip yapacak mı?
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Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, son zamanlarda yaşadığı düşüşlerle dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri Bitcoin'in dip noktasına ulaşıp ulaşmayacağını araştırıyor. Bu durum, kripto para birimine yatırım yapmayı planlayanları da etkiliyor.

Bitcoin'in (BTC) fiyat hareketleri, yüksek volatilitesi nedeniyle sık sık dalgalanmalar göstermektedir. Bu nedenle, "Bitcoin dip yapacak mı?" sorusu, yatırımcılar arasında yaygın bir endişe kaynağıdır. Ancak, kripto para piyasasının doğası gereği, kesin bir dip veya zirve tahmini yapmak oldukça zordur. Peki, Bitcoin dip yapacak mı?

BITCOIN DİP YAPACAK MI?

Bitcoin, 20 Ocak'ta ulaştığı 108 bin 786 dolarlık zirveden yüzde 29 düşerek 11 Mart'ta Asya seansında 76 bin 784 dolara kadar geriledi.

Yatırımcılar panik satışlarına yönelirken piyasa duyarlılığı negatife döndü. Ancak önceki boğa piyasalarında da benzer senaryolar yaşanmıştı.

Kripto analiz platformu Rekt Capital, geçmiş piyasa döngülerini incelediğinde Bitcoin'in 2017'de ortalama yüzde 35, 2021'de ise yüzde 37 düzeltme yaşadığını belirtiyor. Eğer bu döngüde de benzer bir düzeltme yaşanırsa fiyat 70 bin dolara kadar gerileyebilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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