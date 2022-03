Bitcoin neden düşüyor, neden yükseldi 2022: BİTCOİN YORUM ve GRAFİĞİ!

Bitcoin neden düşüyor? 2022 başından bu yana sürekli düşüş eğiliminde olan Bitcoin, dün yönünü yukarı çevirdi ve hızlı bir yükseliş gösteren lider kripto para birimi BTC 47 bin doları aştı. Bugün ise düşüş eğilimi gösteren Bitcoin hakkında Bitcoin (BTC) neden düşüyor, neden yükseldi? Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin yorum ve grafiği! Bitcoin yükselir mi, düşer mi? soruları gündem oldu. İşte BTC yorum ve detaylar...

BİTCOİN YORUM

Lider kripto para Bitcoin, 2022'deki kayıplarını silerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'de son iki haftadır görülen yükseliş sonrası lider kripto para bugün 45 bin doların üstüne çıktı. Gece saatlerinde 44 bin dolar seviyelerinden 47 bin dolar seviyelerine yükselen Bitcoin, en yüksek 47 bin 583 doları görürken sonrasında kâr satışlarının etkisiyle 47 bin seviyesine indi. Böylelikle ocak başından bu yana seyredilen 35-45 bin bandı kırılmış oldu. Yeni kazanımlar ile Bitcoin 2022 başından bu yana yaklaşık yüzde 1,2 artmış oldu. Bitcoin'in son 50 günlük ortalaması ise 41 bin 85 dolar seviyesindeydi.

PİYASA HAREKETLENDİ

Bunun yanında Cardano, Solana, Polkadot ve Dogecoin gibi kripto paralar da piyasaya paralel olarak değer kazandı. Ethereum yüzde 6 yükselerek 3 bin 320 dolar seviyelerinden işlem görürken Solana yüzde 9,5 yükselişle 11 dolardan, Cardano yüzde 5 yükselişle 1,2 dolardan işlem gördü.

2022'DE 45 BİN SEVİYESİ İLK KEZ AŞILDI

ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının pandemide para politikasını gevşetmesi sonrası kripto paralar büyük bir ivmelenme kaydetmişti. Sonrasında ise yüksek enflasyonla birlikte merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarına başlaması kripto piyasasının hacmini epeyce daraltmıştı. Sıkı para politikası, kripto gibi riskli varlıklara yönelmek için piyasada daha az nakit bulunması anlamına geliyor. Ayrıca dijital para birimleri, birçok uzman bu iddiayı reddetmesine rağmen, Rusya'nın Ukrayna krizi sonrası gelen yaptırımları aşmak için kullanabileceğine dair spekülasyonların ardından inceleme altına alındı. Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin ve Ethereum, bu ay dar bantta da olsa istikrarlı bir ilerlemeye devam etti. Bitcoin'in ocak ayının başından bu yana ulaşamadığı seviye olan 45 bin dolar isedünkü ralliyle birlikte aşılmış oldu.

İNGİLTERE VE ABD'DEN KRİPTO ÇIKIŞI

Öte yandan piyasada ekonomi patronlarının kriptolara ilişkin söylemleri de yakından takip ediliyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralar ile ilgili konuştu. Yellen kripto paralar ile ilgili hâlen şüphelerinin bulunduğunu; ancak bu para birimlerinin faydalı olduğunu da kabul ettiğini ifade etti. Yellen, bu teknolojilerin ödeme sistemleri, inovasyon gibi konularda birçok faydasının bulunduğunu belirtti. Bunun yanında İngiltere de kısa süre içinde kripto piyasası için düzenleme getirileceği duyuruldu. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın önümüzdeki haftalarda kripto için yeni bir düzenlemeler duyuracağı, planın detaylarının henüz kesinleşmediği belirtildi.

BİTCOİN 24 SAATLİK GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

BİTCOİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

BİTCOİN 1 AYLIK GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

BİTCOİN 6 AYLIK GRAFİĞİ

Grafik: investing.com

KRİPTO PARA DÜŞÜŞÜ NE KADAR SÜRECEK?

Kripto para piyasaları son dönemde görülen satıcılı seyrin derinleşmesiyle birlikte yatırımcılarda korku eğilimi artışa geçti. Yeni bir rallinin tekrar görülebilmesi için balinaların yüklü miktarda alıma geçmesi gerekiyor.

Ayrıca Çin'in sert tutumu, İran'ın enerji ihtiyacı kaynaklı getirdiği yasak ve Kazakistan'daki iç kargaşa piyasalardaki yatırımcıları olumsuz olarak etkiliyor. Kripto paraların tekrar değer kazanması için tekrar yatırımcı güveni kazanmaya başlaması ve balina olarak nitelendiren büyük yatırımcıların tekrar alım yapmasıyla bu düşüşün durması mümkün.

BİTCOİN (BTC) NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.

Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi Bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. Wei Dai B-Cash, Nick Szabo BitGold, David Chaum Digicash'ı dijital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamoto öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. Makale'nin yazarı Satoshi Nakamoto'dur. Gerçek ismi, mahlası veya bir ekibe ait unvan olduğu konusunda tartışmalar vardır. Üretilebilecek en fazla Bitcoin sayısı genesis blokta belirtilerek 21 milyonla sınırlandırılmıştır. İlk Bitcoin transferi Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir.

BİTCOİN (BTC) NASIL ÜRETİLİR?

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 12.5 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür (50,25,12.5,...).

Para yaratma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

Sistemin ilk blokunun adı "genesis block" olarak isimlendirilmiştir ve 4 Ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu yaratan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar. Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir.

Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de TL karşılığı bitcoin almak mümkündür. Para gibi kullanılabildikleri için bitcoin'lerin bir değerleri vardır ve ayrıca bazı fonların ileride popülaritesi arttıkça, değerinin artacağı beklentisi ile bu ürünle ilgilendikleri bilinmektedir. Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.

Bitcoin'lerin çoğu, MIT profesörleri tarafından tasarlanmıştır. MIT profesörleri, matematik ve kriptoloji kullanarak yeni bir Bitcoin teknolojisi yaratıyorlar.

BİTCOİN GÜVENLİ Mİ?

"Güvenli" kelimesini kullanmak bir kripto para birimi için kolay değildir. Yine de Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'den oluşan üçlü içinde Bitcoin, bu kelimeyi diğerlerine göre biraz daha fazla hak etmektedir. Fakat bu, Bitcoin'in de tüm kripto paraların sahip olduğu riskleri taşımadığı anlamına gelmez. Ancak rakiplerine göre belki bazı avantajlara sahip olduğu söylenebilir.

Bitcoin, orijinal kripto para birimidir ve tüm kripto para birimleri içinde en fazla bilinirlik ve itibara sahip olandır. Örneğin, kripto paraları bir ödeme şekli olarak kabul eden kurum veya tacirlerin Bitcoin'i kabul etme olasılığı diğer dijital para birimlerinden daha fazladır. Yaygın olarak benimsenmesi, bu dijital para biriminin uzun vadeli başarısının anahtarı olacak gibi görünmektedir. Bu nedenle Bitcoin'in rakiplerine göre bir adım önde olduğu söylenebilir.

Buna ek olarak sınırlı sayıda üretilebilecek olması nedeniyle Bitcoin'e genellikle "dijital altın" da denmektedir. Üretimdeki bu kıtlık, Bitcoin'in değerini artıran ve bu artışın gelecekte de sürebileceğini gösteren bir özelliktir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com - Gündem