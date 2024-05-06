Bitcoin Blockchain Ağı, Milyar İşlem Barajını Aştı

Bitcoin, 2009 yılındaki lansmanından bu yana önemli bir kilometre taşına ulaşarak bir milyar işlem sınırını geçti. Son dönemde piyasaya sürülen yenilikçi protokoller ve finansal ürünlerle desteklenen bu dijital para birimi, yavaş ama istikrarlı bir büyüme sergiliyor.

Yenilik Rüzgarları Bitcoin'i Yükselişe Taşıyor

Bitcoin, 3 Ocak 2009'da yayınlanan ilk bloğuyla finans dünyasına adım attı. Yaklaşık 800 hafta ve bir gün sonrasında, bu dijital para birimi bir milyar işlem hacmini geçti. Bu başarı, Bitcoin Ordinals ve Runes gibi yenilikçi protokollerin etkisiyle son bir yılda işlem sayısında görülen artışla daha da belirginleşti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve bu yılın başlarında işlem görmeye başlayan Spot Bitcoin ETF'leri de Bitcoin için olumlu bir hava yarattı.

Bitcoin'in bu başarısı, onu milyar işlem barajını aşan ilk blok zinciri yapmaktan uzak tutuyor; zira rakibi Ethereum zaten 2,4 milyar işlemle önde gidiyor. Clark Moody'nin Bitcoin gösterge tablosuna göre, Bitcoin son 30 gün içinde saniyede ortalama 6 işlem ile yavaş bir tempo sergiledi. Yakın zamanda yaşanan yarılanma olayından sonra işlem ücretleri önemli ölçüde düşmüş olsa da Bitcoin'in iki milyar işleme ulaşma yolculuğu devam ederken, son bir yılda yedi günlük hareketli işlem ortalaması tarihindeki çoğu döneme kıyasla yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Bitcoin'in bu kilometre taşına ulaşması, onun sürekli gelişen ve genişleyen bir finans ağı olarak potansiyelini gösteriyor. Bu gelişmeler, lider kripto para biriminin gelecekteki performansı için de umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.