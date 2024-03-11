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Bitcoin, 71.000 dolar seviyesini geride bıraktı

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ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay verilmesiyle hız kazanan Bitcoin, 71.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş trendi, Bitcoin'i geçen hafta ilk kez 70.000 dolar barajını aşmaya itti. Yükseliş, kripto para borsası platformlarındaki vadeli işlemlerin yıllık prim oranını da yüzde 25'in üzerine çıkardı. Bitcoin'in yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda ise uzmanlar arasında belirsizlik hakim.

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay verilmesiyle ivme kazanan lider kripto para birimi Bitcoin, yükseliş trendini sürdürdü ve 71.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin Durdurulamıyor: Yeni Rekor Kırıldı

Asya piyasalarında Bitcoin için tarihi bir başlangıç oldu. Dijital para birimi, ilk defa 71.000 doları seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Bu yükseliş trendi, ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay verilmesiyle ivme kazandı ve Bitcoin'i geçtiğimiz hafta ilk kez 70.000 dolar barajını aşmaya itti.

Yükselişin etkisi sadece fiyatla sınırlı kalmadı. Binance gibi önde gelen kripto para borsası platformlarında üç aylık vadeli işlemlerin yıllık prim oranı da yüzde 25'in üzerine çıkarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Nakit ve taşıma stratejisi kullanan yatırımcılar için cazip bir hale gelen bu yüksek prim oranı, piyasanın genel likiditesini de yükseltme potansiyeline sahip.

Bitcoin rekor üstüne rekor kırarken pek çok kişi Bitcoin'in yükseliş trendi devam edecek mi sorusunu soruyor. Bu sorunun cevabı uzmanlara göre belirsizliğini koruyor. Bazı uzmanlar yükselişin devam edeceğini ve Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesini bile aşabileceğini savunurken, bazı uzmanlar ise bir düzeltme ihtimalinin olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

Her iki durumda da Bitcoin'in son zamanlardaki yükselişi, bu dijital para birimine olan ilginin arttığını ve yatırımcılar tarafından daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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