Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve resesyon endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcılar dikkatlerini ABD ve Avrupa'dan gelen ekonomik verilere çevirdi. BIST100 Endeksi kaç puana düştü 1 Ekim Salı?

BIST100 ENDEKSİ KAÇ PUANA DÜŞTÜ?

Bank of America (BOFA) satıyor, borsa düşüyor.

Bugün BIST100 endeksi 9500 puan seviyelerine kadar düştü.

Gelen yoğun satışlarla, çok önemli bir destek noktası olan 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği trende kadar düşen borsamız, buralardan destek arayışı içinde.

Büyük kurumların ısrarlı satışlarına dayanmaya çalışan endeks, 9500 puan seviyesinden destek bulmaya çalışıyor.

Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri, küresel piyasalardaki belirsizlikler. ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD ekonomisinin kontrollü bir yavaşlamayla resesyon yaşamadan toparlanabileceği beklentilerini artırdı. Bu, küresel risk iştahını bir miktar canlandırdı. Ancak Avrupa'da resesyon endişeleri piyasalarda baskı yaratıyor. Özellikle enflasyonla mücadelede son aşamaya gelinmiş olmasına rağmen, Avrupa ekonomilerinin bu süreçte durgunluk yaşayıp yaşamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

BORSA DÜŞÜYOR MU?

BIST 100 endeksinde dün yaşanan yüzde 1,14'lük düşüş, küresel faktörlerin yanı sıra iç dinamiklerden de kaynaklanıyor. Analistlere göre, özellikle Türkiye ekonomisindeki belirsizlikler ve faiz politikaları yatırımcıları tedirgin ediyor.

Ayrıca, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik gelişmelerin etkisi de borsada volatilitenin artmasına neden oluyor. Bugün açıklanacak olan imalat sanayi PMI verileri ve Avro Bölgesi enflasyon rakamları da piyasaların yön bulmasında kritik rol oynayacak.

Uzmanlar, borsada yaşanan düşüşlerin kısa vadede sürebileceğini ancak belirli destek noktalarının önemli olduğunu belirtiyor. BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri önemli destek noktaları olarak görülürken, 9.900 ve 10.000 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Özellikle ABD'den gelecek olan JOLTS açık iş sayısı verileri ve Avrupa'daki ekonomik durgunluğa dair sinyaller, borsanın seyrini yakından etkileyecek.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.