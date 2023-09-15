Borsa ile ilgilenmekte olan birçok yatırımcı BİST için farklı işlem saatlerine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda BİST Sürekli İşlem saat kaçta başlıyor? Sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, BİST Sürekli İşlem saat kaçta başlıyor? BİST Sürekli İşlem ne zaman başlıyor, bitiyor?

BİST Sürekli İşlem saat kaçta başlıyor? Sorusu, Borsa İstanbul'da işlem yapacak olan yatırımcılar başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılmakta. Borsa İstanbul'un işleyişi ve açılış seansı, finans dünyasında yatırımcılar tarafından oldukça büyük önem arz ediyor. Peki, BİST Sürekli İşlem saat kaçta başlıyor? BİST Sürekli İşlem ne zaman başlıyor, bitiyor?

BİST SÜREKLİ İŞLEM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Borsa İstanbul resmi internet sitesinde yer almakta olan Hisse (Pay) Piyasası Seans Saatleri verilerine göre Gün başı Sürekli İşlem saatleri 10:00 - 13:00 olarak gerçekleştiriliyor. Açılış seansı, finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlarının belirlendiği kritik bir zaman dilimidir. Bu kapsamda Gün başı Sürekli İşlem saatleri 10:00 - 13:00 arasında gerçekleşmektedir.

11-30 EYLÜL HALKA ARZ TAKVİMİ 2023

13-15 Eylül tarihleri arasında Reeder Teknoloji halka arz işlemleri başlayacak. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arzında fiyat aralığı 9,30 TL olacak. REEDR koduyla borsada işlem gören şirket 215,000,000 lot dağıtacak.

Bir diğer halka arz 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan halka arzda fiyat 22,60 TL olacak. 44,300,000 lot pay edilecek.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada ADGYO koduyla işlem görecek. Halka arz hazırlığı devam ederken fiyat aralığı 22,66 TL olarak belirlenmiştir. Pay edilecek lot 73,700,000 TL olacak.