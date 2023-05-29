Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Seçimden sonra gözler BİST'e çevrildi. Peki, BİST saat kaçta açılır? BİST bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 29 Mayıs BİST açık mı, kapalı mı?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Peki, BİST saat kaçta açılır? BİST bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 29 Mayıs BİST açık mı, kapalı mı?

BİST SAAT KAÇTA AÇILIR?

BİST olağan çalışma saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Bugün herhangi bir resmi tatil olmamasından dolayı kamu ve kamu kuruluşları da olağan hizmet saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.

SEÇİM SONRASI BORSA NE OLUR?

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı sıkıntıları gidermek refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Faiz 8.5'e indirildi. Enflasyon da inecek. Üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz" diye konuştu.

"ÜRETİM EKONOMİSİ TASARLIYORUZ"

Onlar sana delikli kuruş bile vermezler. Tefeciden para isteyenin akıbeti sandıklarda ortaya çıktı. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Güven ve istikrar. Bu iki kavram çok önemli. Hep arkadaşlarımla bunu konuştum. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü ekonomiyi bunun üzerine kuracağız. Üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz."