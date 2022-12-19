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Bişt nedir? Bişt kimler giyer?

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Bişt kıyafeti gündeme geliyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Daha sonra Bişt nedir ve Bişt kimler giyer sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bişt nedir? Bişt kimler giyer?

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Bişt nedir? Bişt kimler giyer? soruların yanıt aranıyor. Karşılaşmanın sonunda kupayı almak için kürsüye çıkan kaptan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafeti gündeme geliyor. Bişt nedir? Bişt kimler giyer? soruları gündeme geliyor. Bişt nedir? Bişt kimler giyer? Bişt nedir? Bişt kimler giyer? Detaylar haberimizdedir…

BİŞT NEDİR?

Arapların giydiği farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt ise özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.

Bişt nedir? Bişt kimler giyer?

Bişt nedir? Bişt kimler giyer?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın sonunda kupayı almak için kürsüye çıkan kaptan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafet olay oldu. Katar'da cübbe şeklindeki biştin özel ve resmi günlerde tercih edildiği, Messi'ye de bu nedenle giydirildiği belirtilirken, futbolseverler Arjantinli yıldızın sadece Arjantin formasıyla kupayı kaldırarak poz verememesine tepki gösterdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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