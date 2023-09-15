Borsa ile ilgilenmekte olan birçok yatırımcı BİST için farklı işlem saatlerine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda BİST Eşleştirme/Fiyat Belirleme saat kaçta başlıyor? Sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, BİST Eşleştirme/Fiyat Belirleme saat kaçta başlıyor? BİST Eşleştirme/Fiyat Belirleme ne zaman başlıyor, bitiyor?

BİST Eşleştirme/Fiyat Belirleme saat kaçta başlıyor? Sorusu, Borsa İstanbul'da işlem yapacak olan yatırımcılar başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılmakta. Borsa İstanbul'un işleyişi ve açılış seansı, finans dünyasında yatırımcılar tarafından oldukça büyük önem arz ediyor. Peki, BİST Eşleştirme/Fiyat Belirleme saat kaçta başlıyor? BİST Eşleştirme/Fiyat Belirleme ne zaman başlıyor, bitiyor?

BİST EŞLEŞTİRME/FİYAT BELİRLEME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Borsa İstanbul resmi internet sitesinde yer almakta olan Hisse (Pay) Piyasası Seans Saatleri verilerine göre Gün başı Eşleştirme/Fiyat Belirleme saatleri 13:55 - 14:00 olarak gerçekleştiriliyor. Açılış seansı, finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlarının belirlendiği kritik bir zaman dilimidir. Bu kapsamda Gün başı Eşleştirme/Fiyat Belirleme saatleri 13:55 - 14:00 arasında gerçekleşmektedir.

MİDAS'TA HALKA ARZ VAR MI?

Halka arzlar genelde belirlenmekte olan pazarlar aracılığı ile talep toplama işlemlerini gerçekleştirilir. Her halka arz, her uygulama ve banka üzerinde olmayabilir. Bu nedenle Midas'ta halka arz edilecek olan şirketin araştırmasını gerçekleştirerek Midas'ta olan halka arzlara katılabilirsiniz.