Borsa ile ilgilenmekte olan birçok yatırımcı BİST için farklı işlem saatlerine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda BİST açılış seansı için emir toplama saat kaçta başlıyor? Sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, BİST açılış seansı için emir toplama saat kaçta başlıyor? BİST açılış seansı için emir toplama ne zaman başlıyor, bitiyor?

BİST açılış seansı için emir toplama saat kaçta başlıyor? Sorusu, Borsa İstanbul'da işlem yapacak olan yatırımcılar başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılmakta. Borsa İstanbul'un işleyişi ve açılış seansı, finans dünyasında yatırımcılar tarafından oldukça büyük önem arz ediyor. Peki, BİST açılış seansı için emir toplama saat kaçta başlıyor? BİST açılış seansı için emir toplama ne zaman başlıyor, bitiyor?

BİST AÇILIŞ SEANSI İÇİN EMİR TOPLAMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Borsa İstanbul resmi internet sitesinde yer almakta olan Hisse (Pay) Piyasası Seans Saatleri verilerine göre Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama saatleri 09:40 - 09:55 olarak gerçekleştiriliyor. Açılış seansı, finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlarının belirlendiği kritik bir zaman dilimidir. Bu kapsamda Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama saatleri 09:40 - 09:55 arasında gerçekleşmektedir.

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

Nasdaq : 16:30-23:00

Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00