Bisikletlilerin yeni rotası Batı Karadeniz

BARTIN - Türkiye'de bisiklet turizmin öncüsü olan "Boostcamp" etkinliğinin üçüncüsü Batı Karadeniz bölgesinde yapıldı.

Karabük, Bartın ve Kastamonu'yu içine alan bölgede 420 km pedal çeviren bisikletçiler, doğal güzellikler eşliğinde bölgenin turizm unsurlarını ve yöresel lezzetlerini deneyimledi. Yeşilin binbir tonu içinde gerçekleştirilen 4 günlük etkinlikte bisiklet tutkunları, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu Cam Terası, Azdavay Atlı Turizm Merkezi ve Bartın Kurucaşile Gideros Koyu ve Amasra ilçesinde turizm unsurlarını ziyaret ettiler.

Etkinliğin birinci gününde Batı Karadeniz'in eşsiz doğası içinde 2 bin metre tırmanış gerçekleştiren 30 bisikletçi, Safranbolu ve Pınarbaşı arasında 120 km yol kat etti. Zorlu rota sonunda Horma Kanyonu'nda mola veren bisiklet tutkunları, burada Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile turizme kazandırılan 3 km'lik yürüyüş platformunu gezerek, Ilıca Şelalesi'nin muhteşem manzarası eşliğinde yorgunluklarını attılar. Bisikletçiler, geceyi yöresel lezzetlerden Kara Çorba, Ispıt ve Banduma'nın sunulduğu akşam yemeğiyle tamamladı.

İkinci gün Pınarbaşı ve Cide rotasında 120 km sürüş gerçekleştiren bisikletçiler, bin 870 metre rakımlı Küre Dağları'nı aşarak performanslarını test etti. Bisikletçiler, manzarasıyla doğaseverleri büyüleyen 1000 metre rakıma sahip Çatak Kanyonu Cam Terası'nın ardından Azdavay İlçesi'nde bulunan atlı turizm merkezini ziyaret etti. İkinci günün finalini ise Cide'de yapan bisiklet tutkunları, serbest zamanda Gideros Koyu ve Amasra ilçesinde turizm unsurlarını da gezmeyi unutmadı.

"Boostcamp" etkinliğinin iki gününü Kastamonu'da geçiren bisiklet tutkunları, 4 günlük Batı Karadeniz Bölgesi turunu tamamladı. 2021 yılında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve işbirliğinde hazırlanan "Küre Dağları Milli Parkı ve Çevresinde Bisiklet Sporu ve Turizmi Kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler Raporu" rota bilgisi referans alınarak hazırlanan turla, turizm unsurlarını görme ve deneyimleme imkanı elde eden bisikletçiler, Bölge'ye hayran kaldı.

Daha önce Bodrum ve Kapadokya'da düzenlenen "Boostcamp" etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmekte olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı veTürkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA destekleriyle Batı Karadeniz Bölgesi'ne de taşınmış oldu.

Boostcamp Bisiklet Turizmi Kurucu Lideri Kerim Sükan, Batı Karadeniz rotasıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Boostcamp amatör bisiklet severler için tasarlanmış bir tatildir. katılımcıların organizasyonu sayesinde tek başlarına gidemeyecekleri yerlere güvenle bisikletleriyle keşfedebiliyorlar. Her seviye bisikletçi için farklı tasarlanan rotalarda destek araçları booster bisikletcilerimiz ve geniş sağ ekibiyle beraber güvenle sürüyorlar. Marmaris Kapadokya ve Antalya'dan sonra bu yıl ilk defa Batı Karadeniz orta Karadeniz'de organizasyonumuzu gerçekleştirdik BAKKA ve KUZKA kalkınma ajansları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı katkılarıyla. Bu coğrafyayı tüm bisikletçilerin deneyimlemesini tavsiye ederim."

Turizm elçisi bisiklet sürücüsü Barış Okutucu "Bisikletle beraber yollarda gezmek bu ormanların içinde nefes almak doğal hayatın bir parçası bunu hissetmek çok güzel duygu. Biz zaten şehrin içerisinde İstanbul'da bir şekilde bisiklete binmeye çalışan insanlarız "dedi.

Bisiklet sürücüsü Şeniz Pamuk ise sözlerini şöyle dile getirdi ".Ulus ilçesi bölgesi gerçekten yeşilin her tonunu içinde barındıran bölge,yaban hayatı olsun,çevredekilerin trafiğin az olması bizim için çok önemli şeyler yollar çok düzgün antrenman yapmak için mükemmel yerler buralar " diyerek sözlerini tamamladı.

Düzenlenen bu etkinlikle yurt içinden ve dışından ilginin artırılarak, bölgenin bisiklet için önemli bir çekim noktası haline getirilmesi hedefleniyor.