Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey kaç yaşında, nereli? Bışar Özbey hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bışar Özbey hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Bışar Özbey'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey kaç yaşında, nereli? Bışar Özbey hayatı ve biyografisi!
Bışar Özbey, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Avukatlık mesleğinin yanında aynı zamanda spor yorumculuğu da yapmaktadır.
2019-2020 yılları arasında Sakaryaspor'da yöneticilik de yapan Bışar Özbey,2020 - 2021 futbol sezonu ile beraber Akhisar Belediyespor Kulübü'nde Asbaşkanlık görevine gelmiş ve bu görevini halen devam ettirmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.
Bışar, kelime anlamı olarak esir tutsak anlamına gelmektedir.