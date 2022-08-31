Biryani nedir, nasıl yapılır? Masterchef Biryani hangi ülkenin yemeği? Biryani yemek tarifi ve gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 31 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Biryani yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Biryani nasıl yapılır? Biryani yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Biryani yemek tarifi! Biryani nasıl yapılır? Biryani yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Biryani tarifi oldu. Peki en güzel Biryani yemek tarifi nasıldır? Biryaniyemeği nasıl yapılır? Biryaniiçin gerekli malzemeler nelerdir? Biryani ne demektir? Biryani nedir? Biryaninerenin yemeği?

BİRYANİ NEDİR?

Biryani, Hint Yarımadası Müslümanları arasında ortaya çıkan karışık bir pirinç yemeğidir. Hint baharatları, pirinç ve genellikle bazı et türleri (tavuk, sığır eti, keçi, kuzu, karides, balık) ile veya bazı durumlarda etsiz ve bazen de yumurta ve patates ile yapılır.

Biryani, Güney Asya'nın ve bölgedeki diasporaların en popüler yemeklerinden biridir. Benzer yemekler, Irak, Tayland ve Malezya gibi dünyanın diğer bölgelerinde de hazırlanmaktadır. Biryani, Hint çevrimiçi yemek siparişi ve dağıtım hizmetlerinde en çok sipariş edilen yemektir.

BİRYANİNASIL BİR YEMEKTİR, NASIL YAPILIR?

Etimoloji

Bir teori, bunun Farsça pirinç kelimesi olan birinj'den (Farsça: ????) kaynaklandığını belirtir. Başka bir teori, "kızartma" veya "kızartma" anlamına gelen biryan veya beriyan'dan (Farsça: ?????) türetildiğini belirtir. Alternatif olarak, aynı şekilde "(soğan) kızartmak" anlamına gelen Farsça bereshtan (Farsça: ?????) kelimesiyle ilgili olabilir, çünkü yemek genellikle hafif baharatların yanı sıra kızarmış soğan ve et ile pilav tatlandırılarak hazırlanır. Farsça, ortaçağ Hindistan'ın farklı bölgelerinde çeşitli İslami hanedanlar tarafından resmi bir dil olarak kullanılmıştır.

Menşei

Yemeğin kesin kökeni belirsizdir. Kuzey Hindistan'da, Delhi'nin Müslüman merkezlerinde (Mughlai mutfağı), Rampur, Lucknow (Awadhi mutfağı) ve diğer küçük prensliklerde farklı biryani çeşitleri gelişti. Pirincin temel gıda olarak daha yaygın olarak kullanıldığı Güney Hindistan'da, Tamil Nadu (Ambur, Thanjavur, Chettinad, Salem, Dindigal), Kerala'nın yanı sıra Haydarabad Deccan'dan (bazılarının yemeğin geldiğine inandığı) birkaç farklı biryani çeşidi ortaya çıktı. (Malabar), Telangana ve Müslüman toplulukların bulunduğu Karnataka (Bhatkal).

Tarihçi Lizzie Collingham'a göre, modern biryani Babür İmparatorluğu'nun (1526-1857) kraliyet mutfaklarında geliştirildi ve Hindistan'ın yerli baharatlı pirinç yemekleri ile İran pilavının bir karışımı. Hint lokantacı Kris Dhillon, yemeğin İran'dan geldiğine ve Hindistan'a Babürler tarafından getirildiğine inanıyor.

Başka bir teori, yemeğin ilk Babür imparatoru Babür'ün Hindistan'ı fethetmeden önce Hindistan'da hazırlandığını iddia ediyor. 16. yüzyıldan kalma Babür metni Ain-i-Akbari, biryanis ve pilav (veya pulao) arasında hiçbir ayrım yapmaz: "biryani" kelimesinin Hindistan'da daha eski bir kullanım olduğunu belirtir. Biryani'nin Hindistan'a Timur'un işgali ile geldiğine dair benzer bir teori yanlış görünüyor, çünkü o dönemde anavatanında biryani'nin var olduğuna dair bir kayıt yok.

Biryani kitabını yazan Pratibha Karan'a göre biryani, Arap tüccarlar tarafından Hindistan alt kıtasına getirilen pilav çeşitlerinden elde edilen Güney Hindistan kökenlidir. Pulao'nun ortaçağ Hindistan'ında bir ordu yemeği olduğunu tahmin ediyor. Ordular, hangi et varsa, tek kapta bir pirinç yemeği hazırlardı. Zamanla, farklı pişirme yöntemleri nedeniyle yemek biryani oldu ve "pulao" ve "biryani" arasındaki ayrım keyfi oldu.

Hindistan'da biryani restoran zincirinin sahibi olan Vishwanath Shenoy'a göre, biryani'nin bir şubesi Babürlülerden gelirken, bir diğer şubesi Arap tüccarlar tarafından Güney Hindistan'daki Malabar'a getirildi.

Buluşun Şah Cihan'ın zamanına tarihlenen çeşitli uydurma hikayeler var ama seçkin tarihçi Rana Safvi, sadece Bahadur Şah Zafar'ın zamanından sonraki Babür döneminden bir tarif bulabildiğini söylüyor. Ondan önce biryani olmadığı onun iddiası değil; sadece bir tarif bulamadığını söyledi. Metinleri inceleyen diğer tarihçiler, biryani'ye yapılan ilk referansların yalnızca 18. yüzyılda ortaya çıktığını söylüyor.

İçindekiler

Biryani için malzemeler bölgeye ve kullanılan et ve sebze türüne göre değişir. Et (tavuk, keçi, sığır, kuzu, karides veya balık) pirincin ana malzemesidir. Hint alt kıtasının yemeklerinde yaygın olduğu gibi, biryani hazırlanırken bazen sebzeler de kullanılır. Mevsime ve müsaitliğe göre mısır kullanılabilir. Navratan biryani, kaju fıstığı, kismis ve elma ve ananas gibi meyveler gibi daha tatlı, daha zengin malzemeler kullanma eğilimindedir.

Biryani'de kullanılan baharat ve çeşniler arasında rezene tohumu, ghee (arıtılmış tereyağı), hindistan cevizi, topuz, biber, karanfil, kakule, tarçın, defne yaprağı, kişniş, nane, zencefil, soğan, domates, yeşil biber ve sarımsak sayılabilir. Premium çeşitler safran içerir.

Baharatlara genellikle eşlik eden ana malzeme tavuk veya keçi etidir; özel çeşitler bunun yerine sığır eti veya deniz ürünleri kullanabilir. Çanak dahi chutney veya raita, korma, köri, ekşi bir patlıcan (brinjal), haşlanmış yumurta ve salata ile servis edilebilir.