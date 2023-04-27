Biruni Üniversitesi öğrencilerinden zam tepkisi

Üniversite önünde toplanan öğrenciler eğitim ücretine yüzde 130'luk oranda zam yapılmasına tepki gösterdi

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi'nin okul ücretine yüzde 130'a varan oranda zam yapması öğrencilerin tepkisini çekti. Okulun önünde toplanan öğrenciler, zamlı fiyatları ödeyemeyeceklerini belirterek okul yönetimine çağrıda bulundu.

Zeytinburnu'nda kampüsü bulunan Biruni Üniversitesi'nin okul ücretine yüzde 100 ila yüzde 130 oranında zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi. Yağmur altında toplanan öğrenciler zam oranlarını protesto etti.

"Zam oranı belirttiğimiz gibi yüzde 110 ve yüzde 130 arasındadır"

Arkadaşları adına konuşan Öğrenci Göktuğ Tepe, "Birçok okulda olduğu gibi öğrencisi olduğumuz Biruni Üniversitesi de bu yıl adeta geleceğini emanet ettiği gençlere çok yüksek zamlar uygulayarak söz de ÜFE-TEFE oranlarıyla zam yaptıklarını belirtmelerine rağmen bu yıl bizlere yüzde 110 yüzde 130 arası zamlar yaptı. Nisan ayıda baz alınarak açıklanan ÜFE-TEFE oranı yüzde 70.2 iken bizlere yapıldığı söylenen ve yapılan zam ortadadır. Okulumuzun açıklamasına göre bizlere yapılan zam yüzde 89 şeklinde olduğu. Ancak elimizdeki geçen yılın ve bu yılın belirlenen tutarları göz önünde bulundurulduğunda bu zam oranı belirttiğimiz gibi yüzde 110 ve yüzde 130 arasındadır" dedi.

"Adresim yıkık durumda olmasına rağmen benimle sadece ücretin alınacağı zaman iletişim kurulmuş"

Depremden etkilenen bir ailenin çocuğu olan Ebru Nida Sarıkaya, zam oranını kabul etmediğini söyleyerek "Deprem bölgesinden geliyorum, kendileri bizimle iletişim sağlamadılar. Adresim yıkık durumda olmasına rağmen benimle sadece ücretin alınacağı zaman iletişim kurulmuş. Ben bu durumu kabul etmiyorum. İnsanlık vardı, biz can kaybettik, bunlar söylenmedi. Mezun olduğumuzda 320 bin lira ödeme mesajı atıldı. ve erken ödeme tarihi belirtildi. Depremzede öğrencilerin göz önüne alınması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"1 Mayıs'tan sonra tekrar bir zam yapılacak"

Yapılan zammı kabul etmeyen öğrenci Ceren Dilde, "Biz depremden çıktıktan sonra bir anda bizi çağırdılar. Sınavlarımızı yüz yüze yaptılar. Sınav haftamızda bize ücretleri açıkladılar. Fiyatlar, kimsenin kabul etmeyeceği şekilde yüksek. Biz öğrenciler olarak mağdur durumdayız. Bir anda 68 bin liradan 136 bin liraya çıkardılar. Ben ebelik bölümü öğrencisiyim. Bu 10 günlük fiyat, 1 mayıstan sonra tekrar bir zam yapılacak. O zammın fiyatı da o günkü enflasyon durumuna göre belli olacak. Burası bir eğitim kurumu, eğitim kurumunun bu kadar zam alması normal değil. Biz geleceğin doktorları, ebeleri, hemşireleriyiz" ifadelerini kullandı.

Hocası tarafından darp edildiğini iddia eden Sena Naz Coşkun, "Hocamız geldi, bize ben nu okulun kulağıyım, şu an sizi duyuyorum ama siz pişman olacaksınız dedi. Bizde, hocam pişman olmayacağız dedik. Siz pişman olacaksınız dedik. O da siz giderseniz, bize bir şey olmaz, dedi. Biz yıkılmayız, dedi. Ben hoca ile konuşurken bir başka erkek hoca geldi. Benim elimi sıkıp, indirdi. Ben jest ve mimiklerim ile kendimi açıklıyordum. Elimi indirdim, bölümümü sordu. Benim tüm bilgilerimi öğrenip burada kaydımı mı donduracak, bilmiyorum. Biz şu anda atılma riski ile de karşı karşıyayız. Fiziksel olarak darp edildik, başka öğrencilere de yaptılar. Bana, sana hiç annen, baban dokunmuyor mu? Bu nasıl bir mantık? Benim annem, babam mı o adam? Burada bir hoca olması gerekiyordu. Bana şiddet uygulamaya çalışıyor. Bunu dediğim için provokasyon yapmış oluyorum" cümlelerini kullandı.

"Maddi durumu olmayan insanlar ne yapacak şimdi"

Diş Hekimliği öğrencisi Derya Ahmetzade, "Biz kliniklerimizdeki tüm malzemelerimizi kendimiz alıyoruz. Hiçbir kolaylık sağlanmıyor. Bu dönemde yüzde 100'e yakın bir zam yapıldı. Öğrenciler düşünülmüyor, müşteri gibi davranılıyor. Maddi durumu olmayan insanlar ne yapacak şimdi? Okulunu mu donduracak? Gerekçe sunulmadı, yüzde 100 zam yapıldı. İnsanlara kolaylık sağlanması gerekiyor. Herkesin maddi durumu iyi değil. Herkes burada burslu okuyor" ifadelerini kullandı.