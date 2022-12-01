Birsen Bekgöz kimdi?

2018 ve 2022 yıllarında katıldığı yarışma programı Survivor ile tanınırlığını arttıran milli atlet Birsen Bekgöz, değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medyada epey aktif olan Bekgöz'e yorum yağdı. Peki başarılı sporcu Birsen Bekgöz kimdir? Milli atlet Birsel Bekgöz başarıları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

Uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı temsil eden milli sporcu Birsen Bekgöz, yerel turnuvalarda birçok şampiyonluk yaşamasının yanı sıra Türkiye'de üç kez rekor kırma başarısı gösterdi. Peki, başarılı atlet Birsen Bekgöz kimdir? Boyu ,kilosu nedir? Milli atlet Birsen Bekgöz başarıları nelerdir? Detaylar haberimizde...

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Almanya Berlin'de dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Eğitimine Almanya'da başlamış, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.

ÖZEL YAŞAMI

1980 doğumlu olan Birsen Bekgöz, 2022 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

İlk evliliğinden 2009 yılında dünyaya getrdiği kızına 'Vera' adını verdi. 2018 yılında türkücü Nihat Doğan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Birsen Bekgöz 1.73 metre boyunda, 63 kilo ve başak burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @birsenbekgoz, Twitter'da @bekgozbirsen kullanıcı adıyla yer almaktadır.