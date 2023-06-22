Film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen Birol Güven'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Birol Güvenkimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, hangi dizi ve filmleri yönetti, evli mi? Birol Güvenile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Birol Güvengeliyor. Peki, Birol Güven kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi filmleri yönetti? Yönetmen Birol Güven'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BİROL GÜVEN KİMDİR?

Birol Güven (d. 1 Mayıs 1964, Darıca Kocaeli), Türk film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen.

Hayatı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini 1997 yılında profesyonelce yapmaya başladı.

MinT Motion Pictures adlı şirketi kurarak senaryo ekibiyle birlikte 2.000 den fazla bölümlük 50 TV projesine imza attı. TV projeleri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın 2002-2004 yılları arasında tekrar bölümleri bile gün birincisi olmuştu.

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz: Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım attı. Ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. 2018'den beri 360 kanalında Birol Güven ile Gelecek Geliyor adlı programı sunmaktadır. 2022 yılında vizyona girecek yeni filmi Digital Human ile Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma fırsatı bulmuştur.

Sosyal Faaliyetler

Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Üyesidir.

MinT Akademi'nin kurucusudur. MinT Akademi'de kamera önü ve kamera arkası eğitimleriyle sinema sektörüne vasıflı elemanlar yetiştirmektedir. Akademi'nin ilkesi

"Bilen değil yapabilen öğrenciler yetiştirmek hedeftir"

2015'te Mint Akademi bünyesinde 3. Komedi Kısa Film Yarışması organizasyonu da yapılacaktır. Mint Akademi'de bünyesindeki öğretim görevlilerinden Hasan Tolga Pulat (Yönetmen) ve Emre Kavuk (Senarist) ilk işleri olarak gerçekleştirdikleri projeleri ile Altın Portakal kazanmışlardır.

Hem Senaryo Yazarları – Yönetmenler Meslek Birliği'nin hem de Yapımcılar Derneğinin kurucu üyeliğini yaptı. Televizyon Sinema Meslek Birliği'ne ve Yapımcılar Derneği Başkanlığına seçilen Birol GÜVEN sinemada en hızlı büyüyen yapım şirketi MinT Film Yapım AŞ'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Kitapları

Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Projeleri:

Dizi:

Kaygısızlar

Ayrılsak da Beraberiz

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Çocuklar Ne Olacak

Kadın İsterse

Anadolu Kaplanı

OKS Anneleri

Benden Baba Olmaz

Havalimanı

Yalancı Romantik

Komedi Türk

İyi Uçuşlar

Arka Sıradakiler

Papatyam

Bana Bunlarla Gel

Öğretmen Kemal

Yerli Malı Yılbaşı

Seksenler

Zengin Kız Fakir Oğlan

Doksanlar

Aşk Emek İster

Kalp Hırsızı

Hom Ofis

Rumuz Cavidan

Ayrılsak da Beraberiz

Mayıs Kraliçesi

Sevda'nın Bahçesi

Keşke Hiç Büyümeseydik

Ev Yapımı

Seksenler

Mükemmel Eşleşme

Çocuklar Duydu

Filmler

2007: Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2009: Dersimiz Atatürk

2013: Mandıra Filozofu

2015: Mandıra Filozofu İstanbul

2015: Merdiven Baba

2015: Sebahat ve Melahat

2016: Pamuk Prens

2017: Martı

2019: Dijital Esaret

2022: Aşk Çağırırsan Gelir

TV Programları