Birol Güven kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi filmleri yönetti? Yönetmen Birol Güven'in hayatı ve biyografisi!
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Film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen Birol Güven'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Birol Güvenkimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, hangi dizi ve filmleri yönetti, evli mi? Birol Güvenile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Birol Güvengeliyor. Peki, Birol Güven kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi filmleri yönetti? Yönetmen Birol Güven'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
BİROL GÜVEN KİMDİR?
Birol Güven (d. 1 Mayıs 1964, Darıca Kocaeli), Türk film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen.
Hayatı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini 1997 yılında profesyonelce yapmaya başladı.
MinT Motion Pictures adlı şirketi kurarak senaryo ekibiyle birlikte 2.000 den fazla bölümlük 50 TV projesine imza attı. TV projeleri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın 2002-2004 yılları arasında tekrar bölümleri bile gün birincisi olmuştu.
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz: Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım attı. Ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. 2018'den beri 360 kanalında Birol Güven ile Gelecek Geliyor adlı programı sunmaktadır. 2022 yılında vizyona girecek yeni filmi Digital Human ile Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma fırsatı bulmuştur.
Sosyal Faaliyetler
Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Üyesidir.
MinT Akademi'nin kurucusudur. MinT Akademi'de kamera önü ve kamera arkası eğitimleriyle sinema sektörüne vasıflı elemanlar yetiştirmektedir. Akademi'nin ilkesi
"Bilen değil yapabilen öğrenciler yetiştirmek hedeftir"
2015'te Mint Akademi bünyesinde 3. Komedi Kısa Film Yarışması organizasyonu da yapılacaktır. Mint Akademi'de bünyesindeki öğretim görevlilerinden Hasan Tolga Pulat (Yönetmen) ve Emre Kavuk (Senarist) ilk işleri olarak gerçekleştirdikleri projeleri ile Altın Portakal kazanmışlardır.
Hem Senaryo Yazarları – Yönetmenler Meslek Birliği'nin hem de Yapımcılar Derneğinin kurucu üyeliğini yaptı. Televizyon Sinema Meslek Birliği'ne ve Yapımcılar Derneği Başkanlığına seçilen Birol GÜVEN sinemada en hızlı büyüyen yapım şirketi MinT Film Yapım AŞ'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.
Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.
Kitapları
Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.
Projeleri:
Dizi:
- Kaygısızlar
- Ayrılsak da Beraberiz
- Çocuklar Duymasın
- En Son Babalar Duyar
- Çocuklar Ne Olacak
- Kadın İsterse
- Anadolu Kaplanı
- OKS Anneleri
- Benden Baba Olmaz
- Havalimanı
- Yalancı Romantik
- Komedi Türk
- İyi Uçuşlar
- Arka Sıradakiler
- Papatyam
- Bana Bunlarla Gel
- Öğretmen Kemal
- Yerli Malı Yılbaşı
- Seksenler
- Zengin Kız Fakir Oğlan
- Doksanlar
- Aşk Emek İster
- Kalp Hırsızı
- Hom Ofis
- Rumuz Cavidan
- Ayrılsak da Beraberiz
- Mayıs Kraliçesi
- Sevda'nın Bahçesi
- Keşke Hiç Büyümeseydik
- Ev Yapımı
- Seksenler
- Mükemmel Eşleşme
- Çocuklar Duydu
Filmler
- 2007: Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
- 2009: Dersimiz Atatürk
- 2013: Mandıra Filozofu
- 2015: Mandıra Filozofu İstanbul
- 2015: Merdiven Baba
- 2015: Sebahat ve Melahat
- 2016: Pamuk Prens
- 2017: Martı
- 2019: Dijital Esaret
- 2022: Aşk Çağırırsan Gelir
TV Programları
- 2018: Birol Güven ile Gelecek Geliyor
- 2021: Var