KIRKLARELİ (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Birol Ekici kimdir? Yeni Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir?

YENİ KIRKLARELİ VALİSİ BİROL EKİCİ KİMDİR?

1969 yılında Antalya'da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Kamu görevine Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

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