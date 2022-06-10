Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir kaç yaşında, nereli? Birol Aydemir hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Doğum tarihi: 25 Ocak 1966

(56 yaşında)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1987'de mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Delaware Üniversitesinde 1994 yılında tamamladı.

Mesleki Kariyeri

1989'da Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak girdi, uzmanlık ve daire başkanlığı yaptıktan sonra, 2002 yılında DPT müsteşar yardımcılığına atandı. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun kurucu başkanı oldu. 2008-2009 yıllarında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde planlama müşavirliği görevinde bulundu.

2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı olarak görev aldı. 2011-2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak görev yaptı. Şubat 2016'da kendi isteğiyle emekli oldu.