Birleşmiş Milletlerin ana dilleri nelerdir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 6 RESMİ DİLİNDEN BİRİ DEĞİLDİR?
A: Arapça
B: Almanca
C: Rusça
D: Çince
Cevap: B