ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı hesaplamalarına göre, 2022'de insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı şehirde yaşamıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI HESAPLAMALARINA GÖRE, 2022'DE İNSAN NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE KAÇI ŞEHİRDE YAŞAMIŞTIR?

A: 27

B: 37

C: 47

D: 57

Cevap: