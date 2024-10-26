Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? Dünya nüfusu ne zaman 1 milyar oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAHMİNLERİNE GÖRE HANGİ YIL, DÜNYA NÜFUSU 1 MİLYARI AŞMIŞTIR?

A: 1804

B: 1900

C: 1927

D: 1950

Cevap : A

Dünya nüfusu:

1 milyara 1802 yılında ulaşılmıştır.

2 milyara 1927 yılında ulaşılmıştır.

3 milyara 1961 yılında ulaşılmıştır.

4 milyara 1971 yılında ulaşılmıştır.

5 milyara 1987 yılında ulaşılmıştır.

6 milyara 12 Ekim 1999 tarihinde ulaşılmıştır.

7 milyara Ekim 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

8 milyara 15 Kasım 2022 tarihinde ulaşılmıştır.