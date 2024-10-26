Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? Dünya nüfusu ne zaman 1 milyar oldu?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAHMİNLERİNE GÖRE HANGİ YIL, DÜNYA NÜFUSU 1 MİLYARI AŞMIŞTIR?
A: 1804
B: 1900
C: 1927
D: 1950
Cevap : A
Dünya nüfusu:
1 milyara 1802 yılında ulaşılmıştır.
2 milyara 1927 yılında ulaşılmıştır.
3 milyara 1961 yılında ulaşılmıştır.
4 milyara 1971 yılında ulaşılmıştır.
5 milyara 1987 yılında ulaşılmıştır.
6 milyara 12 Ekim 1999 tarihinde ulaşılmıştır.
7 milyara Ekim 2011 tarihinde ulaşılmıştır.
8 milyara 15 Kasım 2022 tarihinde ulaşılmıştır.