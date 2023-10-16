Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 25. Genel Kurulu Semerkant'ta Başladı

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 25. Genel Kurulu başladı. Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da katıldığı Genel Kurul'da, turizm sektörünün önemi ve Özbekistan'ın turizm geliştirme çalışmaları ele alındı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 25. Genel Kurulu, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.

Dünyanın 130'a yakın ülkesinden aralarında bakan ve üst düzey yöneticilerin de yer aldığı 1500'den fazla yetkili ve uzmanın katıldığı Genel Kurul'a, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı iştirak ediyor.

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'nin de hazır bulunduğu etkinliğin açılışında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yaptığı konuşmada, bu toplantının önemli turizm destinasyonu ve "Büyük İpek Yolu'nun mücevheri" olan Semerkant'ta yapılıyor olmasının derin bir sembolik anlam taşıdığını belirtti, dünya medeniyetlerinin kavşağında yer alan bu eşsiz şehrin, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan ticaret, bilim ve kültür merkezi olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün, dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen ve gelecek vadeden sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, Kovid-19 salgınının turizm sektörünü çok fazla etkilediğini ve bunun sonucunda turizmden elde edilen gelirin önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.

2030'a kadar Özbekistan'a gelen turist sayısı 15 milyona çıkarılacak

Özbekistan'ın son yıllarda turizmin geliştirilmesine çok önem verdiğini, bu çerçevede yaklaşık 100 ülkeye vizesiz, 50'den fazla ülkeye basitleştirilmiş vize rejiminin uygulandığını aktaran Mirziyoyev, bunun sonucunda ülkede otellerdeki toplam yatak sayısının 140 bine ulaştığını, Özbekistan'a gelen turist sayısının da 2 kat arttığını kaydetti.

Mirziyoyev, bu yıl sonuna kadar ülkeye 7 milyon turistin gelmesinin öngörüldüğünü, 2030'da Özbekistan'a gelen turist sayısının 15 milyona çıkarılmasının öngörüldüğünü ve bununla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Küresel turizmde turistlere garantili bir güvenlik sistemi sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Mirziyoyev, Dünya Gençlik Turizmi Zirvesi'nin Taşkent'te yapılmasını önerdi.

"2025 Dünya Turizm Başkenti" belirlenecek

20 Ekim'e kadar devam edecek BMDTÖ Genel Kurulu, Semerkant'ta 260 hektarlık alanda yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" turizm bölgesinde bulunan Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Genel Kurul kapsamında BMDTÖ Turizm ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Turizm ve Rekabet Edebilirlik Komitesi toplantıları, Yatırım Forumu, Orta Asya Turizm Çalıştayı ve Turizm Fuarı da tertip edilecek.

İki yılda bir düzenlenen BMDTÖ Genel Kurulu'nda, delegelerce bir sonraki toplantının yapılacağı şehir ile "2025 Dünya Turizm Başkenti" belirlenecek.