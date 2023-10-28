Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkes kararı verdi mi? BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Peki, Birleşmiş Milletler (BM) oylamasında ALEYHTE ve ÇEKİMSER oy veren ülkeler hangileri? İşte detaylar…

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesi amacıyla acil, sürekli ve kalıcı bir insanî ateşkes talep eden bir karar tasarısını onayladı. Peki ama Birleşmiş Milletler (BM) oylamasında ALEYHTE ve ÇEKİMSER oy veren ülkeler hangileri? İşte detaylar…

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) OYLAMASINDA ALEYHTE VE ÇEKİMSER OY VEREN ÜLKELER HANGİLERİ?

Bombardımanlar sürerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Genel Kurul, 120 evet, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla bağlayıcı olmayan kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Aleyhte oy kullan ülkeler Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve ABD oldu.

KANADA'NIN DEĞİŞİKLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

BM Genel Kurumu oturumunda, Kanada'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talebi ise üye ülkelerce reddedildi. Kanada, tasarıya "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının" eklenmesini talep etmişti.

TUNUS VE IRAK ÇEKİMSER KALDI

"Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim" sağlanması için çağrı yapılan karar için Tunus ve Irak gibi iki Müslüman ülkenin çekimser kalması ise oylamaya damga vurdu.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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