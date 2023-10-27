BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Gazze kararı, açıklaması nedir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkes kararı verdi mi?

SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkes kararı verdi mi? BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Peki, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze kararı, açıklaması nedir? İşte detaylar…

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesi amacıyla acil, sürekli ve kalıcı bir insanî ateşkes talep eden bir karar tasarısını onayladı. Peki ama Birleşmiş Milletler (BM) Gazze kararı, açıklaması nedir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkes kararı verdi mi? İşte detaylar…

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GAZZE KARARI, AÇIKLAMASI NEDİR?

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler resmi X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "120 lehte, 14'e karşı ve 45 çekimser oy ile Acil Özel Oturum sırasında Orta Doğu'da acil ve sürekli insani ateşkes çağrısında bulunan kararı kabul etti." ifadelerine yer verdi.

BM Genel Kurulu'ndan çıkan karar sonrası paylaşımlarına devam eden BM, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Cuma günü, İsrail güçleri ile Gazze'deki Hamas militanları arasında "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. Kararda ayrıca, İsrail'in kara operasyonlarını genişlettiği ve bombardıman kampanyasını yoğunlaştırdığı yönünde haberler gelirken, bölgede mahsur kalan siviller için hayat kurtarıcı malzeme ve hizmetlerin "sürekli, yeterli ve engelsiz" bir şekilde sağlanması talep ediliyor." dedi.

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14 ÜLKE ALEYHTE OY VERDİ

Genel Kurul, 120 evet, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla bağlayıcı olmayan kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Aleyhte oy kullan ülkeler ise Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve ABD oldu.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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