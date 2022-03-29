Birleşme Partisi şarkı yarışmasında kim kaç puan aldı? Survivor All Star 2022 birleşme partisi yarışmacıların puanları kaç?

Birleşme partisinde kim kaç puan kazandı? En iyi şarkıyı söyleyen kim oldu? Şarkı yarışmasnda 1. kim seçildi? Gizem mi Seda mı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ KİM, PUANLAR NASIL?

Survivor 2022 birleşme partisinde şarkı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda finalde Gizem ve Seda karşılaştı.

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINDA KİM KAÇ PUAN ALDI?

Verilen puanlar şöyle:

Gizem'in puanı : 9,61

Seda'nın puanı : 9,42

Berkan'ın puanı : 8,90

Adem'in puanı : 8,80

Nisa'nın puanı : 8,65

Sema'nın puanı : 8,23

Yasin'in puanı : 8,14

Batuhan'ın puanı : 7,95

Ardahan'ın puanı : 7,90

Atakan'ın puanı : 7,85

Anıl'ın puanı : 7,80

Yağmur'un puanı : 7,71

Barış'ın puanı : 7,57

Sude'nin puanı : 7,52

ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Yarışmayı kazanan isim Gizem Memiç oldu.

Kazanan : Gizem Memiç

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