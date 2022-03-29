Birleşme Partisi şarkı yarışmasında kim kaç puan aldı? Survivor All Star 2022 birleşme partisi yarışmacıların puanları kaç?
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Survivor All Star'da bugün birleşme partisi heyecanı yaşandı. Birleşme partisinde 21 yarışmacı şarkı söyledi ve yarışmacılar puan verdi. Merak edilen konulardan birisi de kimin kaç puan aldığı oldu. Peki, Birleşme Partisi şarkı yarışmasında kim kaç puan aldı? Survivor All Star 2022 birleşme partisi yarışmacıların puanları kaç?
Birleşme partisinde kim kaç puan kazandı? En iyi şarkıyı söyleyen kim oldu? Şarkı yarışmasnda 1. kim seçildi? Gizem mi Seda mı? İşte ayrıntılar...
Survivor 2022 birleşme partisinde şarkı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda finalde Gizem ve Seda karşılaştı.
Verilen puanlar şöyle:
- Gizem'in puanı : 9,61
- Seda'nın puanı : 9,42
- Berkan'ın puanı : 8,90
- Adem'in puanı : 8,80
- Nisa'nın puanı : 8,65
- Sema'nın puanı : 8,23
- Yasin'in puanı : 8,14
- Batuhan'ın puanı : 7,95
- Ardahan'ın puanı : 7,90
- Atakan'ın puanı : 7,85
- Anıl'ın puanı : 7,80
- Yağmur'un puanı : 7,71
- Barış'ın puanı : 7,57
- Sude'nin puanı : 7,52
Yarışmayı kazanan isim Gizem Memiç oldu.
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