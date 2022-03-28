Birleşme partisi canlı izle! TV8 HD izle! Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BİRLEŞME PARTİSİ CANLI İZLE

Birleşme Partisi'ni TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca TV'den izlemek isteyenler için frekans bilgilerini de sizlere iletelim.

TV8 BİRLEŞME PARTİSİ CANLI İZLE

TV 8 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12356 MHz

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 7100 Ksym/s

FEC : 2/3

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Survivor 2022'de elenen isim Ünlüler takımından Bora olmuştu. Elif ise rahatsızlığından dolayı yarışmadan çekilmişti. Bugün 28 Mart Survivor birleşme partisi olacak.

SURVİVOR 2022 ALL STAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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