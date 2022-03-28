Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!
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Birleşme partisi canlı izle! TV8 HD izle! Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Birleşme Partisi'ni TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca TV'den izlemek isteyenler için frekans bilgilerini de sizlere iletelim.
TV8 BİRLEŞME PARTİSİ CANLI İZLE
- Uydu : TÜRKSAT 4A
- Frekans : 12356 MHz
- Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
- Sembol Oranı : 7100 Ksym/s
- FEC : 2/3
Geçtiğimiz hafta Survivor 2022'de elenen isim Ünlüler takımından Bora olmuştu. Elif ise rahatsızlığından dolayı yarışmadan çekilmişti. Bugün 28 Mart Survivor birleşme partisi olacak.
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022