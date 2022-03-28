Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle! - Haberler

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Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!

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Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!

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Birleşme partisi canlı izle! TV8 HD izle! Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Birleşme Partisi'ni TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca TV'den izlemek isteyenler için frekans bilgilerini de sizlere iletelim.

TV8 BİRLEŞME PARTİSİ CANLI İZLE

  • Uydu : TÜRKSAT 4A
  • Frekans : 12356 MHz
  • Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
  • Sembol Oranı : 7100 Ksym/s
  • FEC : 2/3

Geçtiğimiz hafta Survivor 2022'de elenen isim Ünlüler takımından Bora olmuştu. Elif ise rahatsızlığından dolayı yarışmadan çekilmişti. Bugün 28 Mart Survivor birleşme partisi olacak.

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

Haberler.com - Gündem

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