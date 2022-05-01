Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı - Haberler

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Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Murat Horoz - Genel
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Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri alındı Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri alındı

İSTANBUL - Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. İki sendikanın üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Genel

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