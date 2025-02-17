Birleşik Metal-İş sendikası şube başkanı Deniz Ilgan kim, neden sekreteri Erdinç Koç'u öldürdü, kendisi öldü mü?

Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü. Birleşik Metal-İş sendikası şube başkanı kim, neden sekreteri öldürdü, kendisi öldü mü?

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASINDA NE OLDU?

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastanede hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor....