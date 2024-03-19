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Birleşik Krallık'tan, kripto piyasaları için suistimal önleme düzenlemesi

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Birleşik Krallık, kripto para borsalarını düzenlemeye yönelik önemli bir adım attı. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), suistimal faaliyetlerini tespit etme ve engelleme sorumluluğunu artıracak bir çerçeve üzerinde çalışıyor. 2024 yılı içerisinde kripto para birimleri için özel bir piyasa suistimali önleme düzenlemesi getirileceği belirtildi.

Birleşik Krallık, kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik önemli bir adım attı. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), kripto para borsalarının suistimal faaliyetlerini tespit etme ve engelleme sorumluluğunu artıracak bir çerçeve üzerinde çalışıyor.

Birleşik Krallık'ta Kripto Para Borsaları Sorumluluk Alacak

Birleşik Krallık'ın finansal piyasaları düzenleyen kurumu olan Finansal Davranış Otoritesi (FCA), bu hafta yapmış olduğu açıklamada, 2024 yılı içerisinde kripto para birimleri için özel bir piyasa suistimali önleme düzenlemesi getireceğini duyurdu. Bu yeni girişim, tüketicilerin korunması, piyasanın şeffaflığının artırılması ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün desteklenmesi amacı taşıyor. Geçtiğimiz yıl, hükümet tarafından yayımlanan bir istişare dokümanında kripto para piyasalarında kötüye kullanımı engellemeye yönelik planlar masaya yatırılmıştı.

Hükümetin kripto para piyasalarına ilişkin istişare sürecine dair Ekim ayında verdiği yanıtta, Birleşik Krallık içerisinde bir kripto para biriminin alım-satımının yapıldığı herhangi bir platformda piyasa suistimali yapılması durumunda, bu eylemlerin tüm failler için geçerli olacağı belirtildi. Bu, faillerin bulundukları yer veya işlemin gerçekleştiği mekân fark etmeksizin uygulanacak. Önerilen düzenleme, kripto para borsalarının piyasa suistimali faaliyetlerini tespit etme ve önleme yükümlülüğü getirecek.

FCA, Birleşik Krallık'ta kripto para birimlerinin ana düzenleyici otoritesi konumunda. Şimdiye kadar, özellikle yeni yatırımcılar için riskleri azaltmayı hedefleyen promosyon düzenlemeleri ve 24 saatlik bir düşünme süresi getiren önlemler uygulamıştı. Kurum, ayrıca stablecoinler için bir düzenleme rejimi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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