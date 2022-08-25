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Birleşik Krallık Konsolosluğu nerede, hangi il ve ilçede, haritadaki yeri neresi? İstanbul'daki İngiltere konsolosluğu nerede bulunuyor?

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Birleşik Krallık Konsolosluğu nerede, hangi il ve ilçede, haritadaki yeri neresi? İstanbul'daki İngiltere konsolosluğu nerede bulunuyor?

Bugün Masterchef dış oyununda İstanbul Birleşik Krallık Konsolosluğu'na gidilecek. Bunun ardından vatandaşlar, Birleşik Krallık Konsolosluğu nerede, haritadaki yeri neresi? İstanbul'daki İngiltere konsolosluğu nerede bulunuyor? merak etti.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda bugün Masterchef dış çekim programı çekilecek. İzleyiciler İstanbul'daki başkonsolosluk binası nerede bulunuyor merak etti. Peki, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu neredir? Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluk binası nerede, hangi il ve ilçede bulunuyor?

BİRLEŞİK KRALLIK KONSOLOSLUĞU NEREDEDİR?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu (İngilizce: British Consulate General Istanbul), İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nin, Galatasaray semtinde bulunan Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu olarak kullanılan binadır. "Pera House" olarak da adlandırılır.

İngiltere İstanbul konsolosluğu haritadaki yeri:

Birleşik Krallık Konsolosluğu nerede, hangi il ve ilçede, haritadaki yeri neresi? İstanbul'daki İngiltere konsolosluğu nerede bulunuyor?

Birleşik Krallık Konsolosluğu nerede, hangi il ve ilçede, haritadaki yeri neresi? İstanbul'daki İngiltere konsolosluğu nerede bulunuyor?

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

25 Ağustos 2022 Perşembe günü Masterchef dış çekimleri İstanbul'daki Birleşik Krallık Konsolosluğu'nda gerçekleştirilecektir. Programa konsolosluktan birçok elçi, konsolos, büyükelçi konuk olacaktır.

Birleşik Krallık Konsolosluğu nerede, hangi il ve ilçede, haritadaki yeri neresi? İstanbul'daki İngiltere konsolosluğu nerede bulunuyor?

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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