Birleşik Krallık Büyükelçisi Marmaris Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Marmaris, turizm sezonu ve gelecek dönemlerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Birleşik Krallık Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay da yer aldı. Ziyaretinden ötürü Büyükelçi Morris'e teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'te son yıllarda pandemi ve yangınlar dolayısıyla zor zamanlar yaşadık ama Marmaris'imiz her ne olursa olsun Dünya'nın incisi Sizleri de güzel Marmaris'imizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Birleşik Krallık'ın Marmaris'in ana pazarı olduğunu hatırlatan Oktay, "Her yıl Birleşik Krallık'tan yüzbinlerce misafiri ağırlıyoruz. Ayrıca yerleşik olarak yaşayan binlerce Birleşik Krallık vatandaşı ilçe sakinimiz bulunuyor. Birleşik Krallık'la olan ilişkilerimiz her zaman sıcak ve yakın oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir" dedi. Marmaris'te bu sezon turist sayısının geçtiğimiz birkaç yılın üzerine çıktığını söyleyen Oktay, "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak ayrıca farklı pazarlarda kendimize yer açmak. Bunun için de çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor" ifadesini kullandı.

Marmaris'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Büyükelçi Jill Morris ise "Birleşik Krallık'tan tüm Muğla'ya çok ilgi var ama özellikle Marmaris'e olan ilgi hepsinden daha fazla. Marmaris doğal güzellikleri, denizi ve misafirperverliği ile her zaman ilgi çekecektir, buna inancım tam" diye konuştu.

Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında bu yıl önceki yıllara göre yüzde 20'lik bir artışın söz konusu olduğunu belirten Büyükelçi Jill Morris 2024 yılında büyük ihtimalle 4 milyonun üstünde ziyaretçinin Türkiye'ye geleceklerini beklediğini ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Oktay, Büyükelçi Morris'e Marmaris'in yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye takdim etti. - MUĞLA