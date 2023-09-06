Birleşik Krallık Büyükelçisi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti

Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris ve heyeti, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Bodrum'un turizm potansiyeli ve diğer projeler hakkında konuşuldu.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris ve heyeti, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Konsolos Başkatip Neale Jones MBE, Adalet ve İçişleri Müşaviri Abigail Grove, Adalet ve İçişleri, Terörle Mücadele Politika ve Program Personeli Johanne Lamirande, Terörle Mücadele Polis Görevlisi Alan Judd, Birleşik Krallık Muğla Bölgesi Muavin Konsolosu Nazlı Hamitoğlu, Birleşik Krallık Bodrum Fahri Konsolosu Aslı Erbektaş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi-Koordinatör Emel Çakaloğlu yer aldı.

BODRUM AKDENİZ TURİZM KENTLERİ SEVİYESİNDE

Bodrum'un kent mimarisi, beyaz renkli ev ve sokaklarının kente katmış olduğu değer ile başlayan ve su arıtma tesisi gibi yatırımlarla ilerleyen sohbet, Bodrum'daki turizm dinamikleri ile devam etti. Turizm verilerinin salgın sonrasında her geçen yıl daha da iyiye gittiği vurgulanırken, Bodrum'un Akdeniz'in eşsiz turizm destinasyonlarından biri olduğu ve Bodrum'un St. Tropez ve Cannes gibi Akdeniz kentlerinin seviyesinde olduğunu dile getirildi.

TURİZMİN YANINDA ÇEŞİTLİ PROJELER DE DESTEKLENİYOR

Bodrum'un yat üretimi alanında da Akdeniz bölgesinde önemli bir konuma gelmek üzere olduğu, Bodrum'da modern ve geleneksel yat üretimi alanında önemli gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

Turizmin dışında da çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aras, belediyenin tarıma yönelik projeleri desteklediklerini, Bodrum'da tarımsal faaliyetlerin daha kaliteli ve sürdürülebilir olması için topraksız tarım gibi projelere katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede kültürel etkileşim ve dostluk ilişkilerini güçlendiren etkinliklere değinilirken, Bodrum'un özellikle çevre Yunan adaları ile ilişkilerinden, ortak etkinlik ve gerçekleşen projeleri olan Leros Barış Festivali ile Kos Dostluk Konserinden bahsedildi.

"2024 YILINDA 4 MİLYONUN ÜSTÜNDE ZİYARETÇİ TÜRKİYE'YE GELEBİLİR"

Görüşmede Büyükelçi Jill Morris, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist verilerinin salgın sonrasında yıldan yılda arttığını belirtirken, 2024 yılında büyük olasılıkla 4 milyonun üstünde ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesini beklediğini söyledi.