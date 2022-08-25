Birleşik Krallık Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Kenan Poleo kimdir? Kenan Poelo Türk mü?

Geçen sene ve bu sene Masterchef programına konuk olan Birleşik Krallık Başkonsolosu Kenan Poleo, diğer konsoloslar ile beraber takımların yaptıkları menüyü tatmak için ikinci kez programa konuk olmuştur. Türkçe konuşması ile izleyicilerin sempatisini kazanan Poleo, en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, Birleşik Krallık Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Kenan Poleo kimdir?

BİRLEŞİK KRALLIK BAŞKONSOLOSU KİMDİR?

İstanbul'a atanmadan öncelerde Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'da göreve başlamıştı. Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu. Birmingham Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Tarihi bölümünü tamamladıktan sonra Londra Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları yani Türkoloji bölümünde yükseklisansını gerçekleştirdi. Kenan Poleo kimdir? Sorularına kendisi sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Takipçilerinin sorduğu "Türkçe'yi nasıl iyi konuşuyorsun?", "Türk müsün?" gibi sorulara samimiyetiyle cevap verdi.

"Merhaba, ben Kenan. Harika bir şehir olan İstanbul'da ikinci haftanın tadını çıkarıyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkonsolos Kenan Poleo, "Pekçok kişi kökenimi, aslen nereli olduğumu nereli olduğumu soruyor. İngiliz miyim, Türk müyüm hatta İspanyol muyum? Yüzde 100 Britanyalıyım. Londra'da doğdum." dedi. Bu cevabına ek olarak Kıbrıs Türkü olan ailesi için ise şu sözleri söyledi;

"Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine bağlı çok bağlı bir aileyiz. Türkçe'yi büyük annelerim Rabiye ve Fatma ve dedem Mehmet'ten öğrendim. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor."