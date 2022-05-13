BAE emiri El Nahyan kimdir, öldü mü? Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı neden öldü?

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bae; Abu Dabi, Dubai, Eş-Şarika, El-Fuceyra, Ummul Kayveyn, Acman ve Ras el-Hayme olmak üzere 7 emirlikten oluşan BAE Devlet Başkanı neden öldü?

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLET BAŞKANI EL NAHYAN KİMDİR?

Halife bin Zaid en-Nehyan 25 Ocak 1948'de doğdu. Abu Dabi emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanıydı.

2004 TARİHİNDE GÖREVE BAŞLADI

Ölen babası Zayid bin Sultan el-Nehyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıdır.

06.11.2019 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 4. kez Devlet Başkanı seçilmişti.

Haberler.com - Gündem