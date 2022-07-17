Birini tanımak için sorulacak sorular! İlk tanışmada sorulacak sorular! Tanışmada sorulacak sorular nelerdir?

İlk tanışmada sorulacak sorular merak ediliyor. Birini tanımak için sorulacak sorular neler merak mı ediyorsunuz... Sizler için ilk tanışmada neler sorulur diyenler için bu zor durumdan sizi kurtaracak en azından fikir sahibi olmanızı sağlayacak bir yazı kaleme aldık. İlk tanışmada sorulacak sorular! Evet. Tanışmada sorulacak sorular size karşınızdakini tanımak için yardımcı olabilir. İşte, Birini tanımak için sorulacak sorular arayanlar için ilk tanışmada sorulacak sorular haberimizde...

BİRİNİ TANIMAK İÇİN SORULACAK SORULAR

Yapmaktan en çok mutlu olduğun iyilik nedir?

Ailenin sana garip gelen davranışları nelerdir?

En son ne zaman sabaha kadar uyumadın?

Daha çok ne durumlarda utangaç oluyorsun?

Ailende en çok kime hayransın?

Gizli kalacak fakat özel bir yeteneğin olacak olsa bu yetenek ne olurdu?

Kendinde beğendiğin en güzel yeteneğin nedir?

Fal baktırır mısın ve inanır mısın?

Eğitim alırken hedeflerine mi hareket edersin yoksa gittiği yere mi gidersin?

Şuana kadar yaşadığın en komik olay nedir?

BİRİNİ TANIMAK İÇİN HAYATA DAİR SORULACAK SORULAR

Bir daha asla yapmak zorunda kalmayacağına sevindiğin şey nedir?

Her zaman ertelediğiniz şey nedir?

Birdenbire bir milyar dolar ödül alsaydınız hayatınızla ne yapardınız?

Sağlıklı bir ilişki, içindeki insanlara ne sağlamalı?

Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyor musunuz, yoksa olaylar olduktan sonra nedenler mi buluyoruz?

Mükemmel günün nasıl görünürdü?

Karar verirken genellikle kafanızı mı yoksa kalbinizi mi takip ediyorsunuz?

Asla iyi bitmeyen bir şey nedir?

Hayatının bir yılını bitirmek için seçebilseydin, hangisi olurdu ve neden?

Asla tahammül etmeyeceğiniz davranış nedir?

Genç benliğinize bir not yazabilseydiniz, sadece üç kelimeyle ne söylerdiniz?

Seni canlı hissettiren tek şey nedir?

Benimle çıkarken en sevdiğin anın nedir?

Hangi yemek sana beni hatırlatıyor?

En son ne zaman beni olumlu bir şekilde düşündün?

Senin için yaptığım en sevdiğin şey nedir?

Hangi film size bizi hatırlatıyor?

Yetiştirilme şeklinizle ilgili herhangi bir şeyi değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?

Erkek sevgiliye sorulacak sorular

Eğer yeni tanıştığınız ve flörtleşeceğiniz bir erkeğe bazı sorular yöneltmek istiyorsanız, bu başlık altındaki soruları kullanabilirsiniz.

Kesinlikle affedilmez olduğunu düşündüğünüz bir şey var mı?

Yarın korkmadan uyanırsanız, önce ne yapardınız?

En çok hangi anne babandan hoşlanıyorsun?

Çocuklarımızdan hangisi size en çok benziyor? (veya henüz ebeveyn değilseniz: Hiç çocuk sahibi olmayı hayal ettiniz mi?)

En iyi fiziksel özelliğim nedir?

Samimi olmak için en sevdiğiniz zaman nedir?

Beni diğer çekici insanlarla konuşurken görürsen hiç kıskanır mısın?

Hiç beni hayal ediyor musun?

Hayatınızda kılık değiştirmiş en büyük nimet neydi?

İlişkimizde en çok ne üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorsun?

Eğer hastalanırsan, seninle ilgilenmek için orada olacağımı mı düşünüyorsun?

Seni sevdiğime inanıyor musun?

Beni öpmek istediğini ne zaman anladın?

Çocukken her ikinize de güveniyor muydunuz?

Senin için özel bir gün için yaptığım en sevdiğin şey nedir?

Bana daha fazla güvenmeni sağlamak için yapabileceğim bir şey nedir?

Sevgiliye sorulacak komik sorular

Dünya çapında bir şef gibi hangi yemekleri pişirmeyi dilersin?

En son okuduğunuz ve gerçekten keyif aldığınız kitap nedir? (Emin değil misiniz? Uzun mesafeli çiftler için bu kitap önerilerine bakın .)

Seni her zaman kötü bir ruh halinden çıkarabilecek tek şarkı nedir?

Şimdiye kadar gördüğün en kötü film hangisi?

Eğer tanışırsan hangi ünlünün en iyi arkadaşın olacağından eminsin?

Uykusuz geçirdiğin en uzun süre nedir?

İdeal tatilinizi anlatır mısınız?

Seni korkutan şey nedir?

Seni en çok ne gıcık eder?

Sahip olmaktan nefret edeceğiniz bir süper güç nedir?

Çocukken yanlış anladığınız ve ancak daha sonra anladığınız bir şeyin yanlış olduğu nedir?

Mecbur olsaydın, adını neye değiştirirdin?

En çok hangi renkle özdeşleşiyorsunuz?

Astroloji ve burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yetkili olsaydınız, hangi tatili yaratırdınız?

Hangi fast food mekanını sevdiğinizi itiraf etmekten utanıyorsunuz?

Çocukken yaptığın en garip şey neydi?

Yanlış duyduğun en komik söz nedir?

Bir zaman kapsülüne ne dahil ederdiniz?

Hangi spor takımını yeniden adlandırırdınız ve neye yeniden adlandırırdınız?

İlişkiniz hakkında:

Benimle ilk tanıştığınızda ne düşündünüz?

Peki ya ilişkimiz sizi gerçekten mutlu ediyor?

İlişkimizi tarif edecek tek bir sözünüz olsaydı, bu ne olurdu?

Bu ilişki için en büyük korkunuz nedir?

Aramızda kesinlikle sevdiğin tek fark nedir?

Aramızda kesinlikle sevdiğiniz bir benzerlik nedir?

Ya ben seni aşık ettim?

Bizimle ilgili en sevdiğin anın nedir?

Daha önce hiç yapmadığımız, birlikte yapmak istediğiniz şey nedir?

Benimle olmayı en sevdiğin yer neresi?

Bana sormaya korktuğunuz ama cevabını gerçekten bilmek istediğiniz şey nedir?

İlişkimizin eksik olduğunu düşündüğünüz şey nedir?

Benimle ilgili fiziksel olmayan en sevdiğin özellik nedir?

İlişkimiz biterse, en çok özleyeceğiniz şey nedir?

İlişkimizdeki en savunmasız anın neydi sence?

Bana söylemek istediğin ama yapmadığın sır nedir?

Dünyadaki herhangi birinin seçimi göz önüne alındığında, akşam yemeği konuğu olarak kimi isterdin?

Ünlü olmak ister misin? Ne şekilde?

90 yaşına kadar yaşayabilseydiniz ve hayatınızın son 60 yılı boyunca 30 yaşındaki bir çocuğun zihnini veya bedenini koruyabilseydiniz, hangisini seçerdiniz?

Nasıl öleceğine dair gizli bir önsezin var mı?

Yarın bir kalite veya yetenek kazandıktan sonra uyanabilseydiniz, bu ne olurdu?

Bir kristal küre size kendiniz, hayatınız, geleceğiniz veya başka herhangi bir şey hakkında gerçeği söylese, ne bilmek isterdiniz?

Sevgi kazanmanın en sevdiğin yolu nedir?

İlişkimizi diğerlerinden farklı kılan şey nedir?

İlişkimizle ilgili bir şeyi değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?

Bu ilişkideki en büyük gücünüzün ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Hayatında, ben dahil, başkası için asla değiştirmeyeceğin şey nedir?

Peki ya biz birlikte iyi çalıştığımızı düşünüyorsunuz? Birbirimizi nasıl dengeleriz?

Aşk senin için ne demek?

Senin için ne ifade ediyorum?

Sadece eğlenceli olanlar:

Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğiniz bir şey var mı? Neden yapmadın?

Bir yıl içinde aniden öleceğini bilseydin, şu an yaşadığın şekilde herhangi bir şeyi değiştirir miydin? Neden?

Partnerinizle hayatınızda utanç verici bir an paylaşın.

Sahip olduğunuz her şeyi içeren eviniz alev alır. Sevdiklerinizi ve evcil hayvanlarınızı kurtardıktan sonra, herhangi bir öğeyi kaydetmek için güvenle son bir hamle yapmak için zamanınız olur. Ne olurdu? Neden?

Sevgiliye sorulacak birtakım sorular

Seninle ilgili bir şey var. Henüz ne olduğunu anlamadım. Biliyor musunuz?

Beni biraz delirtiyorsun, bunu biliyor musun?

Harika olduğunu biliyorsun değil mi?

Buradan çıkmak ister misin?

Seni yemeğe davet etsem ne derdin?

İlk görüşte aşka inanır mısın?

Gülüşünün arkasında ne var merak ediyorum?

Etrafında ne kadar harika hissettiğimi söylemek için çok erken mi?

Seni her zaman gülümseten üç şeyi sayabilir misin?

Şu an ne düşünüyorsun?

Senin hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Nereden başlamak istersiniz?

Böyle gözleri nereden aldın?

En son okuduğun kitap neydi? Ben de okuyacağım ve sonra onun hakkında konuşabiliriz.

Senin tipin ne?

Bu gece aşık olabileceğini düşünüyor musun?

Şu an ne düşünüyorum? Tahmin.

Seni ne çalıştırır?

Senin gibi bir kızın böyle bir uygulamada ne işi var?

Seni daha fazla nasıl tanıyabilirim?

Henüz seni fark ettiğimi fark ettin mi?

Beni güldürdün. İyiliğe karşılık verebilir miyim?

Birlikte bir maceraya atılmak ister misiniz?

Şu an ne yapıyorsun?

Bir sır bilmek ister misiniz?

Geleceğe dair sorular

5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Geleceğimizi nasıl birlikte görüyorsunuz? Nereye gittiğini görüyorsun?

İlişkide hedefleriniz neler?

Mali öncelikleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

Kova listenizde bu yıl birlikte yapabileceğimiz neler var?

Ölmeden önce en çok başarmak istediğin şey nedir?

Bir aile sahibi olmakla ilgili düşüncelerin neler?

Emekli olduğunuzda kendinizi nerede yaşarken görüyorsunuz?

Değiştirmek istediğin alışkanlıkların var mı?

Yaşlanmakla ilgili en çok neyi dört gözle bekliyorsunuz?

Önümüzdeki yıl ne öğrenmeyi umuyorsunuz?

Geleceği görebilseydiniz, görmek isteyeceğiniz tek şey nedir?

Nasıl hatırlanmak istersin?

Geçmişe dair sorular