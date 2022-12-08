Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman bitiyor? Birikim Varlık Yönetim halka arz hangi bankalar kabul ediyor?

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BİRİKİM VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.'nin birincil halka arzının talep toplaması 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde 2 iş günü boyunca yapılacaktır.