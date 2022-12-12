Birikim Varlık halka arz ne zaman? Birikim Varlık halka arz fiyatı ne kadar? Birikim Varlık halka arz kodu ne? Birikim Varlık ne zaman işlem görecek?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Birikim Varlık halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Birikim Varlık halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Birikim Varlık halka arz ne zaman? Birikim Varlık halka arz fiyatı ne kadar? Birikim Varlık halka arz kodu ne? Birikim Varlık kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Birikim Varlık halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Birikim Varlık halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Birikim Varlık halka arz ne zaman? Birikim Varlık halka arz fiyatı ne kadar? Birikim Varlık halka arz kodu ne? Birikim Varlık kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Birikim Varlık halka arz tarihi!
Birikim Varlık'ın halka arz tarihi 8-9 Aralık olarak duyuruldu.
Birikim Varlık 14,20 TL TL'den halka arz olacak.
Birikim Varlık'ın hisse kodu #BRKVY olarak açıklandı.
Birikim Varlık şirketi 12,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.